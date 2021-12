Lev se je prebudil, a prvak lahko v nedeljo postane Verstappen

Po nedeljski dirki v mestu Džida na obali Rdečega morja Max Verstappen (Red Bull) za svojo prvo lovoriko najboljšega voznika v prvenstvu formule 1 potrebuje 26 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes). Osvojiti mora torej 18 točk več. To mu je letos na posamezni dirki uspelo samo enkrat (Monako: Verstappen prvi, Hamilton sedmi).

Kako lahko Verstappen v nedeljo postane prvak:



1. mesto + najhitrejši krog, Hamilton pa je 6. ali slabši

1. mesto, Hamilton pa je 7. ali slabši

2. mesto + najhitrejši krog, Hamilton pa je 10. ali slabši

2. mesto, Hamilton pa ne osvoji niti točke

Izkušnje so na strani Britanca, ki lovi rekordno osmo lovoriko. "V njem ste prebudili leva," je po Hamiltonovi zmagi v Braziliji, ta mu je pred tremi tedni uspela kljub dvema kaznima in po 25 prehitevanjih, dejal Mercedesov šef Toto Wolff. Še bolj tesna je bitka za letošnji konstruktorski naslov, kjer je s petimi točkami zaostanka v vlogi zasledovalca Red Bull. Če ne to nedeljo, bosta lovoriki oddani teden pozneje, ko sledi še zadnja leta že tradicionalni finale v Abu Dabiju. To bo najpoznejši konec sezone doslej (12. 12.).

Hamilton: To bi bil najvrednejši naslov doslej

"Lev" Lewis Hamilton ob četrtkovem prihodu na dirkališče Foto: Reuters

Aktualni prvak nad dirko v Savdski Arabiji sicer ni posebej navdušen. Razlog: kršenje osnovnih človekovih pravic v tej arabski državi. Kar pa zadeva dirkanje, pa je kljub tesni končnici prvenstva povsem sproščen. "Malo drugače je kot lani, saj imamo dve zelo izenačeni ekipi. Drugače je tudi zato, ker se ni še nihče bojeval za osmi naslov prvaka. A po drugi strani še nikoli nisem bil tako sproščen. Spomnim se, kako pri prvem, drugem, tretjem naslovu nisem mogel spati in podobno." Obenem pa priznava, da bi bil to najvrednejši naslov doslej. "Da, bil bi, zagotovo. Ker to ni uspelo še nikomur. Tako izenačene bitke naš šport že dolgo ni imel. Obenem smo še v času pandemije, ki nas je soočila še z dodatnimi izzivi."

Skupni seštevek pred zadnjima dirkama sezone:



1. Max Verstappen 351,5 točke

2. Lewis Hamilton 343,5 točke



1. Mercedes 546,5 točke

2. Red Bull 541,5 točke

Zanimivo: v drugi polovici sezone se razmerje moči med ekipama spreminja na vsaki dve dirki. Če bi se ta trend nadaljeval, bi zadnji dve dirki moral osvojiti Red Bull.

Zmagovalci zadnjih dirk:



Belgija: Red Bull (Verstappen)

Nizozemska: Red Bull (Verstappen)

Italija: McLaren (Ricciardo)

Rusija: Mercedes (Hamilton)

Turčija: Mercedes (Bottas)

ZDA: Red Bull (Verstappen)

Mehika: Red Bull (Verstappen)

Brazilija: Mercedes (Hamilton)

Katar: Mercedes: (Hamilton)

Komu bo bolj ustrezalo najhitrejše ulično dirkališče

Foto: Guliver Image Novo prizorišče dirke formule 1 v Džidi na Arabskem polotoku ima veliko hitrih zavojev, ki načeloma bolj ustrezajo bolj aerodinamičnemu Red Bullovemu dirkalniku. A pravzaprav so številni med njimi le nekoliko prelomljene ravnine (od 27 naj bi zavirali samo pred 14). Torej večji del več kot šestkilometrskega kroga pomenijo hitre ravnine, kjer pa je v prednosti Mercedesov dirkalnik.

V Braziliji je Hamilton uporabljal nov pogonski sklop in bil zato hitrejši. V Katarju je imel nato v dirkalniku znova enega od prejšnjih, rabljenih. Ta konec tedna naj bi znova dirkalnik s tistim iz Brazilije. "Na zadnjih dirkah je dirkalnik res dober. Tako hiter to sezono še ni bil. Voznika zato lahko samozavestno pritiskata plin do konca. To je dobra spodbuda za zadnji dve dirki," poudarja Wolff.

Verstappen: Ni pomembno, kakšen bo razplet sezone

Max Verstappen lahko v nedeljo pri 24 letih prvič postane svetovni prvak. Foto: Reuters

Verstappen meni, da Hamilton zaradi več izkušenj ni v prednosti. "Tudi sam se počutim bolje pripravljen in z več izkušnjami kot na začetku svoje kariere v formuli 1. Mislim, da izkušnje ne bodo pomenile razlike, sicer bi se to že pokazalo med sezono." Nizozemec obenem vnovič zavrača breme prvega naslova, češ da naslov prvaka ni vse na svetu. "Lanska sezona je bila dolgočasna, saj sem bil večji del leta na tretjem mestu. Letos smo izboljšali dirkalnik in smo do zadnjega v igri za naslov. Dobro smo opravili svojo nalogo. Sam bom poskušal na zadnjih dveh dirkah predvsem uživati. Ni pomembno, kakšen bo razplet. Kot ekipa smo imeli zelo zelo dobro sezono."

Veliko tveganje za veliko nagrado

Bo pa tokrat zelo pomembno vlogo imel tudi dirkač. Gre za svojevrstno ulično stezo, saj je steza ograjena z betonskimi bloki in jeklenimi ograjami. V hitrih zavojih med ogradami ne bo prostora za napake. "Nagrajeni bodo pogumni in natančni," je po četrtkovem sprehodu po progi dejal nekdanji voznik in zdajšnji analitik na britanski televiziji Martin Brundle. Wolff pa je najhitrejšo ulično stezo na svetu, kot so jo poimenovali konstruktorji, označil za "veliko tveganje za veliko nagrado".

V petek bosta na sporedu prva dva prosta treninga, kvalifikacije bodo v soboto ob 18.00, štart VN Savdske Arabije pa je v nedeljo ob 18.30 po srednjeevropskem času. Dirkali bodo pod reflektorji, a tudi zvečer so te dni v Džidi temperature okoli 30 stopinj Celzija.