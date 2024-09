Sončna, sušna in vetrovna Kastilja La Manča, dežela Don Kihota in Sanča Panse. Še vedno poletnih 25 stopinj Celzija. Foto: Matej Podgoršek Cozar sredi dežele Don Kihota in Sanča Panse je več kot 200 kilometrov južno od Madrida, a se je tudi tu zbralo več deset slovenskih navijačev, da v množici več tisoč rojakov Jorgerja Prada (GasGas) pomagajo Timu Gajserju (Honda) do petega naslova v elitnem razredu MXGP. Prvak je bil v letih 2016, 2019, 2020 in 2022 (in še v MX2 leta 2015). Pred 20. dirko sezone je bila naloga za slovenskega asa zelo težka, saj je zaostajal devet točk. Po tretjem mestu na sobotnih kvalifikacijah, ki jih je dobil Jorge, se je njegov zaostanek povečal še za dve točki.

Če Gajser uspe najboljši start, je še vse mogoče. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Sama proga nam je pokazala, da ne bo veliko prostora za prehitevanje. Sam štart bo zelo zelo zelo pomemben. Moral bom biti osredotočen na štart, da bom dvakrat vrhunsko štartal. Potem je treba držati tempo, najti prave linije in odpeljati kot znam," se je po sobotnih kvalifikacijah na zadnjo dirko uzrl Gajser. "Hitrost je v redu, hitrost je v redu. Ampak štarti, štarti, štarti. To vedno ponavljamo. Tu so zelo pomembni in mislim, da bodo odločilni."

V prvi vožnji Prado spet dobil štart in se odpeljal Gajserju

Jorge Prado je pred drugo zaporedno lovoriko. Foto: Guliverimage

Da je Gajser pred misijo nemogoče, je bilo jasno že po štartu prve vožnje. Prado se z rampe vedno kar izstreli in se je tudi tokrat. Oba sta bila na sredini rampe. Španec je bil že v prvem zavoju za dolžino motorja pred tekmeci. Tim mu je sledil na drugem mestu, bil v prvih dveh krogih tik za njim, nato pa je začel izgubljati tudi po pol sekunde na krog. Ob navdušenju okoli 15.000 španskih navijačev je Prado mirno pripeljal v cilj. Gajser je bil drugi, na tretje se je po ponesrečenem štartu prebil Jeffrey Herlings (KTM). Je pa Nizozemec dobil kazen treh mest, saj je za drugim zavojem zapeljal s steze. Tako je bil tretji Jeremy Seewer (Kawasaki).

Pancar je bil po dobrem štartu na prvem vmesnem času osmi. Med samimi tovarniški vozniki je imel težko nalogo. Hitro je nazadoval na 11. mesto, v drugi polovici vožnje prehitel Alessandra Lupina (Ducati). Za novo Ducatijevo tovarniško ekipo je to drugi nastop v svetovnem prvenstvu. Dogajanje v Cozarju spremlja tudi njihov razvojni voznik, legendarni devetkratni svetovni prvak Toni Cairoli.

Pred drugo vožnjo v Cozarju, sicer pa zadnjo 59. v sezoni, ki se začne ob 17.10, ima Prado 12 točk prednosti pred Gajserjem.

VN Kastilje La Manče, prva vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jeremy Seewer (Kawasaki)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Alberto Forato (Honda)

6. Jeffrey Herlings (KTM)

…

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (19/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 978 točk

2. Tim Gajser (Honda) 966

3. Jeffrey Herlings (KTM) 919

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 670

5. Romain Febvre (Kawasaki) 629

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 587

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 276

Gariboldi: Težko je, ko se boriš z nekom, ki vedno dobi štart

Giacomo Gariboldi in Tim Gajser na petkovem treningu štartov. Foto: Matej Podgoršek "Težko je, ko se moraš boriti z nekom, ki vedno dobi štart. Tako ima na vsaki dirki veliko prednost, Tim pa ima na štartih težave. Sredi sezone je že imel zelo dobre štarte, nato pa je imel spet težave. In potem je zelo težko, ko moraš prehitevati, da spet ujameš Prada," je za slovenske novinarje, ki smo zbrani v Cozarju, govoril Timov šef Giacomo Gariboldi. "Na tej progi je zelo težko prehitevati. Spremeniti moraš linijo in iti v počasnejšo linijo. Proga je tudi zelo ozka. Moraš dobro štartati." A za Hondino ekipo ni bilo predaje. "Vedno verjamem. Dokler ni konec, ni konec." Četudi Timu ne uspe osvojiti lovorike, bo drugo mesto v prvenstvu lep uspeh. "Moramo biti pošteni. Jorge je bil letos popoln. Vedno pravim: najboljši bo prvak."

To je že tretja letošnja velika nagrada v Španiji. Tako v Madridu na VN Španije kot v Lugu na VN Galicije je Prado dobil vseh šest voženj, torej maksimalnih 120 točk. Zdaj tudi že prvi dve tu v Cozarju. "Če bi imel Tim tri dirke v Sloveniji, bi mu tudi bilo malo lažje," je z nasmeškom dejal Gariboldi.

Prvi točki za Peklaja

V prvi vožnji razreda MX2 je bil razred zase Lucas Coenen (Husqvarna), a nima več veliko možnosti za naslov svetovnega prvaka. Za Kayem de Wolfom (Husqvarna) zdaj zaostaja 23 točk, saj je bil vodilni v prvenstvu samo sedmi. Svoji prvi dve točki v svetovnem prvenstvu je osvojil Jaka Peklaj (Husqvarna). Po štartu je bil sicer 15., v cilju v konkurenci 22 voznikov 18. Razlika med njimi in najboljšimi je sicer precejšnja, na krog je bil tudi 10 sekund počasnejši od Coenena, po šest, sedem sekund pa od ostalih v prvi osmerici.