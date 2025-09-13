Bezzecchi najhitrejši v kvalifikacijah v Misanu, Marc Marquez za najhitrejšo trojico

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za sprintersko in klasično dirko za svetovno prvenstvo na veliki nagradi San Marina in Riminija. Na dirkališču v Misanu je ugnal Španca Alexa Marqueza (Pramac Ducati) in Francoza Fabia Quartararoja (Yamaha), na četrtem mestu je končal vodilni v SP Marc Marquez (Ducati).

Marc Marquez (Ducati) se bo na obe dirki podal s četrtega startnega mesta oziroma iz druge vrste, potem ko je dobro odpeljal le en leteči krog, v ostalih pa je imel zaradi številnih desnih ovinkov več težav.

Vseeno bo prepričljivo vodilni v seštevku v Misanu glavni favorit za že 14. slavje na sprintih v sezoni ter 12. zmago na nedeljskih dirkah.

Drugo mesto je v kvalifikacijah zasedel Alex Marquez, ki ima ob starejšemu bratu Marcu še edini možnosti za naslov svetovnega prvaka.

Marc Marquez je bil četrti. Foto: Guliverimage

Najhitrejši je bil dopoldne Bezzecchi, za katerega je bil to šesti najboljši startni položaj v karieri v kraljevskem razredu, v nedeljo pa bo lovil peto zmago. Slabo desetinko je za njim zaostal Quartararo, ki bo prav tako startal iz prve vrste.

Marc Marquez, ki v Misanu še ne more potrditi sedmega naslova v razredu motoGP, ima pred pred sprintom 182 točk naskoka pred bratom Alexom. Tretji Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) zaostaja že 250 točk.

Sprint se bo danes začel ob 15. uri, klasična dirka pa v nedeljo ob 14. uri.