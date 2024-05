Francesco Bagnaia (Ducati) je po padcu na sobotni šprinterski dirki tako vendarle končal na vrhu in se spet vključil v boj za skupno zmago, kjer pa ima veliko prednost tokrat drugi Jorge Martin (Pramac Ducati). Ta je vodil večji del dirke, a ga je šest krogov pred koncem Bagnaia prehitel in vodstvo obdržal do cilja. Na zadnjo stopničko se je nekaj krogov pred koncem prebil nekdanji svetovni prvak Marc Marquez (Gresini Ducati), ki je prehitel rojaka Aleixa Espargaroja (Aprilia).

Francesco Bagnaia Foto: Reuters Bagnaia se je znašel pod pritiskom, ko je v soboto zapravil visoko uvrstitev. V nedeljo je dobro štartal, za njim sta bila mladi španski adut Pedro Acosta (GasGas) in Južnoafričan Brad Binder (KTM). A Martin, ki ni najbolje začel, se je hitro prebijal naprej, najprej opravil z Acosto, po štirih krogih pa še z Bagnaio in vodil. V naslednjih krogih se je zdelo, da bo branilec naslova izgubil še drugo mesto, saj ga je prehitel tudi Acosta. A mladi Španec ni zdržal ritma katalonske preizkušnje, v 11. krogu je naredil napako in zdrsnil v pesek. Napaka sicer ni bila povsem usodna, saj je lahko še pobral svoji motocikel in na koncu prišel do 14. mesta.

Boj za visoke uvrstitve pa je bil zanj izgubljen. Je pa Bagnaia spet prišel povsem blizu Martinu in bil nato v 19. krogu tudi dovolj hiter, da je tekmeca na poltovarniškem Ducatiju prehitel. Zadnjih nekaj krogov je bilo potem zgolj formalnost, čeprav so bili pri Ducatiju v garažah precej nervozni, ko so čakali, da se njihov prvi voznik tokrat brez napake pripeljal do cilja. Martin je bil precej osamljen na drugem mestu, še večja pa je bila razlika do tretjega. Sta pa v napetem boju za zadnjo stopničko sodelovala dva domača veterana. Nekaj časa je bolje kazalo poslavljajočemu se Espargaroju - pred Barcelono je najavil, da se bo po koncu sezone upokojil, vendar je Marquez imel dovolj rezerve, da ga je prehitel ter potisnil z zmagovalnega odra.

"Zelo sem zadovoljen. Bilo je težko, malo sem tudi varčeval z gumami, a sem na koncu z doseženim zadovoljen," je po drugem mestu dejal Martin. Še bolj pa se je smejalo Bagnaii. "Vedel sem, da imam hitrost in material za zmago. Nisem pa vedel, ali bom dovolj dober za to. Moram pohvaliti svojo ekipo, res smo po soboti opravili odlično delo. Se že veselim naslednjega izziva na domačem terenu." Martin ima zdaj v prvenstvu 155 točk, po novem pa je njegov najbližji zasledovale Bagnaia, ki ima 116 točk, dve več od Marca Marqueza.

Naslednja preizkušnja bo že naslednji konec tedna v italijanskem Mugellu.