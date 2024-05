Espargaro napovedal slovo in začel zmagovat

Aleix Espargaro Foto: Guliverimage Štiriintridesetletni voznik Aprilie Aleix Espargaro je do šprinterske zmage prišel po tem, ko je v zadnjem krogu padel branilec naslova, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), pred njim pa tudi Španec Raul Fernandez (Aprilia) in Južnoafričan Brad Binder (KTM). Drugo in tretje mesto sta prav tako pripadli Špancema, in sicer Marcu Marquezu (Ducati-Gresini) in Pedru Acosti (GasGas).

Espargaro je v dobrem položaju tudi za glavno nedeljsko dirko. Tudi to bo namreč prvič v sezoni začel s prvega mesta. V kvalifikacijah je bil za vsega 0,031 sekunde hitrejši od Bagnaie, tretji je bil Binder (+ 0,144). Iz druge vrste bodo dirko začeli Acosta, Italijan Fabio Di Giannatonio (VR46 Ducati) in vodilni v skupnem seštevku SP, Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), ki je kvalifikacije sicer končal v pesku, šprintersko dirko pa na četrtem mestu.

Pred nedeljsko dirko na šesti postaji sezone ima Martin na vrhu skupnega seštevka 135 točk, drugi je Marquez z 98, tretji Italijan Enea Bastianini (Ducati) s 94, četrti pa Bagnaia z 91.

Nedeljska preizkušnja za VN se bo začela ob 14. uri.