"Ob koncu sezone se bom poslovil kot dirkač razreda motoGP. Bilo je čudovito potovanje, užival sem in hvala vsem," je na novinarski konferenci v Barceloni povedal domačin Aleix Espargaro.

Pojasnil je, da se je za razkritje slovesa odločil v Barceloni, ker je na tem dirkališču odraščal in doživel številne lepe trenutke.

"Še v Hollywoodu si ne bi mogli zamisliti lepšega scenarija. Pri 30 sem zmagoval z ekipo, ki ji to pred tem še ni uspelo. Zelo sem ponosen na to, otrok v meni, ki je pred davnimi leti začel dirkati tukaj, je zelo ponosen," je še dejal dirkač iz bližnjega Granollersa, ki bo poleti dopolnil 35 let.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Skupno je nastopil na 326 dirkah, tudi v razredih do 125 ccm, moto2 in do 250 ccm. V elitnem razredu motoGP, v katerem tekmuje od 2011, je na 242. dirkah dosegel tri zmage.