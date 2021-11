Mantova, lepi in grozni spomini za Tima Gajserja #video

To nedeljo bo v Mantovi predzadnja velika nagrada sezone, v sredo še zadnja. Romain Febvre (Kawasaki) ima točko prednosti pred Timom Gajserjem (Honda) in tri pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Gajser se po trojčku dirk v Pietramurati ni vrnil domov, z ekipo so sredi tega tedna trenirali na eni od prog v bližini Milana. Makolčan v Mantovo prihaja z dobro popotnico, saj je dobil zadnjo od šestih voženj v Pietramurati. Na zadnjih štirih bo odločala prav psihološka trdnost.

"Zmaga v zadnji vožnji v Trentinu mi je okrepila samozavest. Prvenstvo je zelo izenačeno. Verjamem, da lahko odpeljem, kot znam in opravim svojo nalogo," je odločen Gajser. Večji del sezone je imel rdečo številko vodilnega v prvenstvu, tudi njegov šef Giacomo Gariboldi je dejal, da zanj in za Hondo šteje le naslov prvaka. Ta bi bil tretji zaporedni v MXGP.

"Na pokalu narodov v Mantovi letos nisem vozil, tako da nimam tako svežih izkušenj od tu kot ostali. Sem pa v preteklosti kar veliko vozil tukaj in mislim, da proge niso veliko spremenili. Upam, da nam bo vreme naklonjeno in da končam v ospredju." Ekipa ga je pred Mantovo skušala še dodatno ohrabriti z objavo naslednjega videa (kolaž nekaj najlepših Timovih posnetkov iz Trentina) in sporočila: "Boriti se moraš za svoje sanje. Zanje se moraš žrtvovati in trdo delati."

Bitka s Cairolijem in velika zmaga 2016

Mantova 2016 Foto: Grega Valančič/Sportida Mantova ni redno prizorišče dirk v MXGP. Lani je tam sicer bil trojček dirk, a zgolj zaradi pandemije. Eno od treh dirk je Gajser dobil. Letos prej je bil tu najboljši Antonio Cairoli. V sezonah 2017 in 2018 pa Mantova svetovnega prvenstva ni gostila. Ga je pa leta 2016 in to je bila ena najbolj nepozabnih dirk za Tima in njegove navijače. Sredi poletja, sredi Padske nižine, 40 stopinj Celzija, pa vseeno več tisoč slovenskih navijačev. Tako vroče, da so se polivali z vodo, še Tim se je hladil v otroškem bazenu pred Hondinim tovornjakom. Na progi pa vroč dvoboj Gajserja s Cairolijem. Ena njunih najbolj nepozabnih borb. In dobil jo je Tim. Najhitrejši je bil v obeh vožnjah. To je bila ena njegovih največjih zmag na poti do prvega naslova prvaka v MXGP.

Dvojni zlom čeljusti 2018

Žal pa vsi spomini na Mantovo niso tako lepi. Februarja 2018 je Tim tukaj odpeljal dirko italijanskega prvenstva, kot pripravo na MXGP. Na enem od skokov je bil predolg, padel je čez krmilo in to tako, da je z obrazom zadel vanj. Utrpel je dvojni zlom čeljusti. Izpustil je prvo dirko sezone v svetovnem prvenstvu, kar nekaj časa je potreboval, da je prišel nazaj v staro formo. Prvenstvo je bilo tako tistega leta izgubljeno že pred samim začetkom. Razlog, da v Mantovi ni bil pravi leta 2019, ko je Cairoli dobil obe vožnji, pa nekoliko drugačen. Pred dirko je iz domovine dobil obvestilo, da so neznanci vlomili v njihovo hišo.

Naj se letos pišejo lepi spomini, najlepši doslej. V Mantovo (pol ure južno od Verone) že v nedeljo (prva vožnja 12.15) prihaja ogromno slovenskih navijačev, Tim pa lahko v sredo popoldne petič postane svetovni prvak.