Covid-19, porezana roka, zlomljen gleženj niso ovire − vrača se v puščavo

Simon Marčič odšteva zadnje tedne do relija Dakar 2022. Mariborčan se na najtežjo dirko na svetu podaja osmič. Pa čeprav je na njej že veliko pretrpel, od mraza do zlomljenih kosti v Južni Ameriki. Zdaj bo dirka tretjič v Savdski Arabiji, ki mu zaradi puščave bolj ustreza. Letos bosta dve etapi v celoti potekali po sipinah.

Z nekaj težavami smo Simona Marčiča v Mariboru, kjer smo bili dogovorjeni za intervju, le našli. Telefon je namreč po pomoti preklopil na letalski način. Verjetno že res težko čaka na let za Savdsko Arabijo. "Tako nekako, ja. Malo sem 'treniral še ta segment', da ne bo naključij," pove v smehu. Začetek tega meseca je v znamenju logističnih priprav, od podpisa pogodb s pokrovitelji do zadnjega servisa motorja. "Čez tri tedne gre motor na ladjo, tako da smo res v 'nizkem štartu'. Zdaj je res veliko obveznosti. Nekaj nervoze je zato že čutiti." Dirka se začne 2. januarja, sam bo na prizorišče odletel takoj po božiču. Okvirni proračun je 50 tisoč evrov. "Pozna se, da je pandemija covid-19. Malo se je to poznalo tudi na proračunu, a nekako smo našli pot."

Na pripravah ni šlo vse gladko

Foto: Denis Janežič Priprave na Dakar sicer potekajo celo leto. Na motorju za enduro in motokros je tako preživel okoli 300 ur. Zadnja dva meseca pa sta bila namenjena treningu z motorjem, s katerim bo tekmoval na dirki. Ta bo isti, kot je bil lani. Septembrski trening v Španiji se je končal predčasno. "Pri enem padcu sem si poškodoval roko med komolcem in zapestjem, zato sem moral na šivanje. Težava pa bi bila, če bi se mi rana vnela oz. bi dobil še kakšno infekcijo. Tri mesece pred Dakarjem bi bila to namreč resna težava. Zato sem tudi odpotoval domov." Tako ni nastopil na dirki v Maroku, ki jo je imel v načrtu.

Nekaj moči mu je pred mesecem dni vzel še bolezen covid-19. Poškodba roke pa ni bila edina poškodba, ki jo je dobil, odkar trenira za Dakar. Pred nekaj leti se je s tekme Dakar vrnil z zlomljeno nogo, ko ga je povozil legendarni Stephane Peterhansel. "Zlom navsezadnje niti ni takšna težava. Kost se zaraste. Videli smo zdaj pri Timu Gajserju. Zlomljena ključnica, pa je že vozil nekaj dni pozneje. Fenomen. Neverjetno res. Večja težava so mehka tkiva. Gleženj sem si kar dobro zlomil, pa potem porezal še roko. Ampak zdaj je vse v redu."

Na poti na trening na otok Rab Foto: Denis Janežič

Trening v Sahari na Rabu

Prejšnji teden je opravil enega boljših treningov − na plaži Sahara na Rabu. "Rab je dobro zatočišče za trening čez zimo, saj je tam še toplo. Teren je podoben kot v puščavi. Prevladujejo male sipine, visoke mogoče en meter. Tako da ne morem razviti prave hitrosti oziroma jo lahko držim le kratek čas. Bi si pa želel, da bi jo lahko malo več. Je pa to najboljši približek puščavi, ki je tukaj v bližini."

Foto: Denis Janežič Kamnite in peščene puščave Arabskega polotoka bodo prizorišče Dakarja tretjič. "Trasa bo drugačna kot prejšnji dve leti. Gremo čisto na jugovzhod, proti meji z Arabskimi emirati. Tudi v puščavo Liwa, kjer Dakarja še nismo vozili. Sam sem tam že dirkal leta 2015, in sicer na dirki Abu Dabi desert challenge. Res sem zelo vesel, da gremo tja. In zadnji dve leti sem se spraševali, zakaj nas še niso peljali tudi tja, saj je to res dobra lokacija za dirkanje." Dve etapi na letošnjem Dakarju bosta v celoti sipinski, kar se redko zgodi.

Savdska Arabija se odpira svetu

Foto: Denis Janežič Muslimanska Savdska Arabija se s pomočjo športa odpira svetu, zdaj bo prvič gostila tudi dirko formule 1. Nedavno je kraljeva družina prek svojega investicijskega sklada prevzela tudi nogometni klub Newcastle United. Da se država spreminja, je opazil tudi Marčič: "Med januarjem 2020 in januarjem 2021 so naredili glede same liberalizacije velik korak naprej. Mislim, da si to lahko marsikdo vzame za vzgled. Pa so bili, zgodovinsko gledano, res zaprta država. Vemo, da ženske niso smele imeti izpita. Vemo, da je bilo marsikaj prepovedano." Lani si je, po koncu ene od etap, zaželel, da bi se okopal v Rdečem morju, kar pa je prepovedano. Pri tem ga je dobila policija, in to še preden je namočil noge v morje. Ker je nastopal na Dakarju, jo je odnesel le z opozorilom.

Edini Slovenec na Dakarju

Tudi letos bo edini slovenski tekmovalec na Dakarju. Znova bo vozil v kategoriji brez ekipe. Z njim bo le fotograf in snemalec Denis Janežič, ki nam bo v sliki prenesel Simonov podvig iz Savdske Arabije v Slovenijo. Na zadnjem Dakarju je bilo nekaj več kot 100 motoristov, za dirko 2022 jih je prijavljenih skoraj 200. Simon želi izboljšati lanski dosežek, ki je 36. mesto v generalni razvrstitvi in peto v kategoriji brez ekipe. Ta teden je dobil svojo štartno številko, ki je 44. Tako visoke še ni imel. Dokaz, da ga ceni tudi organizator.

Foto: Denis Janežič

Ob koncu pogovora smo ga še vprašali, kako danes nanj in na njegov podvig, ki je vendarle nevaren in tudi drag, gledajo njegovi domači in prijatelji. Ali ga še vedno sprašujejo, ali mu je tega treba? "Zdaj grem že osmič. So se nekako že navadili, sprejeli, da je to del mene. Tako, da tovrstnih vprašanj zato ni več. So pa druga, kot na primer, da naj se pazim in da ne bom divjal ter podobno," v smehu zaključi zgovorni Mariborčan.