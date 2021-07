Hamilton najhitrejši v kvalifikacijah Budimpešte

Za sedemkratnega svetovnega prvaka Hamiltona je bil današnji "pole position" 101. v karieri, v nedeljo pa bo na dirki lovil jubilejno stoto zmago v SP, svojo deveto na Madžarskem, kar bi bil prav tako rekord.

Na današnjih kvalifikacijah pred 11. dirko sezone je četrti čas dosegel drugi voznik Red Bulla Sergio Perez, iz tretje vrste pa bosta v nedeljo ob 15. uri začela Francoz Pierre Gasly (Alpha Tauri) in Britanec Lando Norris (McLaren).

Danes so dirkači pred kvalifikacijami odpeljali še zadnji prosti trening. Najboljši je bil Hamilton, ki je bil hitrejši od največjega tekmeca te sezone Verstappna, tretji je bil Bottas. Trening pa je zaznamovala tudi nesreča Micka Schumacherja. Mladi nemški dirkač, sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela, je treščil v zaščitne ograde. Mlajši Schumacher jo je odnesel brez poškodb, ne pa tudi njegov dirkalnik, saj ga v moštvu Haas niso mogli popraviti do začetka kvalifikacij, tako da Schumacher v teh ni nastopil.

A hefty shunt for @SchumacherMick in FP3 saw the session red flagged



Thankfully, the @HaasF1Team driver has been given the all-clear by the medical centre #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/qm1MupdB2N