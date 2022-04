Tim Gajser je tudi na spolzki in blatni VN Latvije vozil vrhunsko in dobil prvo vožnjo. Jorge Prado je padel na predzadnjem skoku zadnjega kroga. Le malo je manjkalo in bi podrl tudi Gajserja. Druga vožnja bo ob 16.10.

Kot da ni latvijska mivka že tako zelo zahtevna, v Kegumsu še dežuje. Ob nizkih temperaturah je proga vse bolj blatna, spolzka in z vse globljimi kanali. V prvi vožnji razreda MXGP je najboljši štart uspel Jorgeju Pradu (GasGas). Prvih 20 minut so Prado in njegova zasledovalca Pauls Jonass (Husqvarna) in Tim Gajser (Honda) vozili v razmiku vsega treh sekund. Treba je bilo voziti pametno in strpno. Nato pa je udaril Tim! Najprej je prehitel Jonassa in krog pozneje še Prada – to sta bili dve spektakularni prehitevanji, s čimer si je privozil tri sekunde prednosti.

Včeraj v Kegumsu še sonce, danes oblačno in dež. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Ko je ob koncu slovenski motokrosist nekoliko popustil, ga je Prado spet ujel. Španec je bil na predzadnjem skoku predolg in je padel tik za zadnjo gumo Gajserjeve Honde. Še dobro, da ni podrl tudi Makolčana! Gajser je tako vožnjo dobil pred Jonassom in Rubenom Fernandezom (Honda). Prado se je v bolečinah pobral in z 41 sekundami zaostanka ciljno črto prečkal na 12. mestu.

Gajser: Ne vem, kaj je mislil?!

"Užival sem. Na začetku nisem želel pritiskati, samo sledil sem fantom pred sabo. Ko sem se na polovici odločil, da ju prehitim, pa sem ju," je svojo prvo vožnjo opisal vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP. "V zadnjih krogih sem naredil nekaj manjših napak in Prado se je spet približal. Na koncu je skočil predolgo. Ne vem, kaj je mislil?!"

Pancar v prvi vožnji 13.

Prav pred štartom prve vožnje MX2 je začelo spet deževati. Dobil jo je Jago Geerts (Yamaha). Vodilni v prvenstvu Tom Vialle (KTM) je padel v prvem krogu in bil na koncu s kar 46 sekundami zaostanka peti. Slovenski predstavnik v MX2 Jan Pancar (KTM) je dobro štartal in bil po prvem krogu deseti. Vožnjo je končal na 13. mestu, kar je po slabših rezultatih v soboto zelo dober rezultat.

V Kegumsu so izpeljali tudi dirko evropskega prvenstva. V EMX125 je z ekipo Klemena Gerčarja dirkal 15-letni Jaka Peklaj (Husqvarna). V soboto je v prvi vožnji v prvem krogu grdo padel in odstopil. Kljub bolečinam je nastopil v drugi vožnji v nedeljo dopoldne, dobro štartal in se vozil v prvi deseterici. Ob koncu so bile bolečine prehude in je zdrsnil na 16. mesto. V EMX125 je osvojil pet točk.