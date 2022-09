Red Bull se je spet skrival, vnetje slepiča nastop preprečilo Albonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnjem treningu so bile razlike med najboljšimi presenetljivo velike. Max Verstappen (Red Bull) je bil torej več kot tri desetinke pred Charlesom Leclercom (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari) pa je na primer na četrtem mestu zaostal že šest desetink. Peti Fernando Alonso (Alpine) je zaostal že celo sekundo.

Z Williamsom bo svojo prvo dirko formule 1 ta konec tedna odpeljal 27-letni Nizozemec Nyck de Vries. Nekdanji prvak formule E in formule 2 bo zamenjal Alexa Albona, ki ne more voziti zaradi vnetja slepiča. Na tretjem treningu je dosegel 14. mesto.

Kvalifikacije se začnejo ob 16.00. Dirka bo v nedeljo ob 15.00.

VN Italije, 3. trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:21,252

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,347

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,596

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,645

5. Fernando Alonso (Alpine) +1,054

6. Lando Norris (McLaren) +1,067

7. George Russell (Mercedes) +1,105

8. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,178

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,254

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,315

11. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,405

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,503

13. Nicholas Latifi (Williams) +1,524

14. Nyck de Vries (WIlliams) +1,617

15. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,619

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,698

17. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,852

18. Kevin Magnussen (Haas) +1,951

19. Mick Schumacher (Haas) +2,140

20. Lance Stroll (Aston Martin) +2,478

Sainz: Nismo pričakovali, da bomo tu konkurenčni

Carlos Sainz Foto: Reuters "Sem optimističen. Po Spaju, zadnji stezi z nizkim podtlakom, kjer smo imeli velike težave, nismo pričakovali, da bomo tu konkurenčni. A že na prvem treningu se je dirkalnik zdel veliko boljši, kot je bil v Spaju. Štoparica ne laže. Imamo pravo hitrost. Sem prijetno presenečen," je bil zadovoljen v petek najhitrejši Sainz, ki ga tako kot Verstappna in še štiri druge voznike čaka kazenski pribitek zaradi menjave motorja oziroma menjalnika.

"To še ne pomeni, da smo najhitrejši. V ritmu za dirko zagotovo nismo z naskokom najhitrejši. Smo pa bliže, kot smo pričakovali," je dodal Sainz. Leclerc, ki je dobil prvi petkov trening, je previdnejši. "Ne vem, koliko je skrival Red Bull. Bomo videli na kvalifikacijah." Pred tednom dni v Zandvoortu Red Bull na treningih ni bil najhitrejši, nato pa je bil na kvalifikacijah in dirki znova številka 1. Verstappen je tako zmagal četrtič zapored in prednost pred Leclercom v seštevku sezone povišal na 109 točk.