UO AZS potrdil štiri kandidate za predsednika

Roman Dobnikar, Peter Kukovica, Klemen Boštjančič in Stojan Nikolič so napovedali boj za predsednika Atletske zveze Slovenije, danes je njihove kandidature potrdil upravni odbor (UO) zveze. Volitve pa bodo v Ljubljani 22. oktobra, ko obeležujejo stoletnico slovenske atletike.

Dobnikar je predsednik od januarja 2016, na tem mestu je bil tudi že Kukovica (2005-2009 in 2009-2012), preostala kandidata sta nova v atletskih krogih, vsi štirje pa so na vidnih mestih v gospodarstvu. Doslej se še ni zgodilo, da bi bilo toliko kandidatov za vodilno mesto v AZS.

UO je potrdil tudi 27 kandidatov za člane novega UO AZS; 11 jih voli skupščina na neposrednih volitvah, po funkciji sta člana predsednik strokovnega sveta in predsednik tehnično-tekmovalne komisije, pet jih na predlog predsednika izvoli UO, med njimi morata biti predstavnika atletov in trenerjev.

Soglasno so potrdili medletno poročilo o delu zveze od začetka leta do konca septembra. "Finančni izkazi kažejo na 129.300 evrov presežka na koncu tega obdobja. Iz finančnega načrta je razvidno, da so izplačane vse pogodbene obveznosti do tekmovalcev, trenerjev, klubov in prirediteljev tekmovanj. Organizirana so bila praktično vsa tekmovanja, tudi atletska lige Telekom Slovenije, in to kljub epidemiji novega koronavirusa, zaradi česar je bila sezona še bolj zahtevna, a smo jo izpeljali," je po seji povedal predsednik Dobnikar.

"Osrednja tekmovanja so bila v neposrednih prenosih, dodatno so bila obogatena na družbenih omrežjih. Oblikovali smo našo strategija v odnosu do Evropske atletike. V nacionalni panožni zvezi je zaposlenih 10 trenerjev, v državni upravi 11 atletov, kot zadnji se je pridružil Kristjan Čeh," je dodal Dobnikar.

