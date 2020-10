Po mesecu neprespanih noči do zmagoslavja v domačem kraju #video

V Novem mestu so ta konec tedna uspešno izpeljali tretjo izvedbo Novomeškega polmaratona. Včeraj so bili na vrsti krajši razdalji (6,5 in 10 km) ter canicross (tek s psi), danes pa so pod streho pospravili še tek na 21 kilometrov, ki je štel tudi za državno prvenstvo. Nova državna prvaka v polmaratonu sta Primož Kobe, ki je tudi glavni organizator dogodka in je danes postavil rekord proge, in Neja Kršinar, ki je pred tednom dni v Slovenskih Konjicah postala tudi državna prvakinja v cestnem teku na 10 kilometrov.

Tako kot prejšnji teden v Slovenskih Konjicah, kjer so izpeljali 8. Konjiški maraton, je tudi tretji Novomeški polmaraton minil v znamenju ukrepov, ki jih zapoveduje NIJZ. Prihod z maskami na prizorišče, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok so zdaj že stalnica na množičnih prireditvah in niti več niso nekaj eksotičnega.

Maske in razkuževanje, nova realnost. Foto: Facebook

Tudi v prestolnici Dolenjske so tekači štartna mesta zasedli v maskah, jih nekaj sekund pred štartom sneli in si jih v cilju spet nadeli. Štart je potekal v štirih conah s približno minutnimi razmiki. Tekmovalci so bili vanje razporejeni na podlagi prijavljenih časov.

Neja Kršinar in Primož Kobe - zmagovalca Novomeškega polmaratona in nova državna prvaka v maratonski polovički. Foto: Alenka Teran Košir

Kršinarjeva pričakovano še do enega državnega naslova

Zmagovalna trojka: Neja Kršinar na prvem mestu, ki ji je prineslo tudi naslov državne prvakinje v polmaratonu, Laura Guzelj Blatnik na drugem in Jasmina Pitamic Vojska na tretjem mestu. Razplet v ženski konkurenci je bil pričakovan. Do zmage in naslova državne prvakinje v polmaratonu je s časom 1:16:57 pritekla Neja Kršinar, članica KGT Papež, ki je že prejšnji teden v Konjicah postala državna prvakinja v cestnem teku na 10 kilometrov – tudi tam je drugo mesto zasedla Laura Guzelj Blatnik (1:18:35).

Na tretjo stopničko v absolutni ženski konkurenci je stopila Jasmina Pitamic Vojska (1:21:22) iz športne čete Slovenske vojske, to smo sicer navajeni videvati kot zmagovalko na maratonskih razdaljah.

"Kilometri so danes zelo hitro minevali, tudi vreme se je vseskozi menjavalo, imeli smo vsega, od vetra do sonca in dežja. Predvsem sem si želela odteči zelo hiter tempo tek, saj je proga zelo razgibana in ni mogoče zelo hitro teči. Z rezultatom sem kar zadovoljna," se je smejalo Kršinarjevi, ki bo v polmaratonu nastopila tudi na Maratonu po Ljubljani, alternativi ljubljanskemu maratonu, ki bo na sporedu 25. oktobra.

Zakaj se ni odločila za nastop na maratonski razdalji? Če bi zmagala tudi v teku na 42 kilometrov, bi to pomenilo, da ji je letos uspel cestno-tekaški hat-trick – naslov državne prvakinje na vseh treh cestnih razdaljah.

"Odločila sem se, da maraton pretečem decembra v Španiji. To je povsem drugo poglavje in nanj se moram konkretno pripraviti," je napovedala 29-letna tekačica.

Primož Kobe je tudi novi rekorder proge Novomeškega polmaratona. Foto: Alenka Teran Košir

Kobe do rekorda na domači progi in naslova državnega prvaka

Primož Kobe, Mitja Krevs in Jan Brešan - prva trojka 3. Novomeškega polmaratona. Manj pričakovan je bil razplet v moški konkurenci, kjer je s časom 1:07:56 zmagal glavni organizator novomeškega tekaškega praznika, olimpijec Primož Kobe (AK Krka – Fit klub Novo mesto), ki je presenetil še samega sebe. Zadnji mesec se je namreč bolj ali manj posvečal organizaciji tekmovanja, ne pa tekaškim pripravam.

"Že to, da smo izvedli polmaraton, je velika stvar, da pa mi je uspelo še zmagati, je res neverjetno. Podobno kot Pogačarjeva zmaga na Touru. Še posebej po vseh neprespanih nočeh in delu od jutra do večera. Neverjetno srečen sem," se je v cilju smejalo izkušenemu tekaču, ki je prvič nastopil na domačem polmaratonu.

"Glede na to, da je tekma štela za državno prvenstvo, sem si res želel nastopiti. Star sem 39 let in vprašanje je, koliko priložnosti bom še imel. Na štart sem se podal predvsem z željo po nastopanju. Zavedal sem se, da bova z Mitjo Krevsom (lanskim zmagovalcem in prejšnjim rekorderjem proge, op. a.) tekmeca, in res sva bila. Z Janom Brešanom (na koncu tretjim, op. a.) in Mitjo smo se menjavali v vodstvu. Današnji tek mi je res uspel, tudi s časom sem zelo zadovoljen. Super čas! To je rekord novomeškega polmaratona in najboljši slovenski čas v tem letu," je bil zadovoljen Kobe, ki bo tako kot Kršinarjeva v Ljubljani tudi v Ljubljani tekel na maratonski polovički.

Kaj pa maraton? Kobe je namreč tudi aktualni državni prvak v tej disciplini. "Letos za tako razdaljo nisem pripravljen, se pa takoj po Ljubljani začnem pripravljati na maraton, saj bi prihodnje leto rad nastopil na evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah v Tokiu," je napovedal Kobe in se še enkrat zahvalil vsem, ki so na tak in drugačen način prispevali svoj delež k izvedbi tekmovanja. Predvsem 300 prostovoljcem, ki so tako in drugače dodali svoj kamenček v mozaik, in vsem navijačem ob trasi, ki so z navijanjem tekačem dajali dodatni zagon.

Devetintridesetletni Kobe je tudi novi državni prvak v polmaratonu med veterani, v ženski konkurenci pa je s časom 1:24:43 slavila Klementina Lemut iz ŠD Nanos Podnanos.

Na 10-kilometrski razdalji, ki je bila v okviru Novomeškega polmaratona izpeljala prvič, sta včeraj slavila Jakob Čop (AK KRKA) s časom 33:38 in Klara Lukan (AD MASS) s časom 34:30.



Atletinja Klara Lukan je s časom 34:30.včeraj zmagala na 10-kilometrski razdalji. Foto: Boštjan Pucelj S 6.5-kilometrsko razdaljo sta najhitreje opravila Rok Godler (23:59) in Urška Krašovec (27:15). V dveh dneh je teklo nekaj manj kot 600 tekačev, od tega več kot polovica na polmaratonu.



V Novem mestu so izpeljali tudi caniscross, tek s psi. Foto: Boštjan Pucelj

Rezultati teka na 21 km, Novomeški polmaraton

Moški, člani, absolutno:

1. Primož Kobe (AK Krka - Fit klub Novo mesto) 1:07:56

2. Mitja Krevs (AD Štajerska) 1:08:16

3. Jan Brešan (AD Kladivar Celje) 1:09:57

…

Ženske, članice, absolutno:

1. Neja Kršinar (KGT Papež) 1:16:57



2. Laura Guzelj Blatnik 1:18:35



3. Jasmina Pitamic Vojska 1:21:22

Moški, veterani, absolutno:

1. Primož Kobe (AK Krka - Fit klub Novo mesto) 1:07:56

2. Blaž Orešnik (AK Ormož) 1:15:14

3. Andrej Mikelj (AK Radovljica) 1:15:52

Ženske, veteranke, absolutno

1. Klementina Lemut (ŠD Nanos Podnanos) 1:24:43

2. Jana Kotar Ilijaš (AK Gorica Arctur) 1:31:55

3. Sergeja Lipušček (TK Kobarid) 1:33:39