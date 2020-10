Od Ljubljane do tekaške neskončnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sisay Lemma, ki je leta 2018 z rekordom proge zmagal na Ljubljanskem maratonu in ga glede na rekordno znamko postavil v družbo najboljših na svetu, je to, da je odličen tekač, potrdil tudi v dveh letih po sijajnem nastopu pri nas. Lani si je v Berlinu namreč pritekel mesto v tekaški neskončnosti. Vstopil je v deseterico najboljših maratonskih rezultatov vseh časov. V nedeljo je nase opozoril še v Londonu , kjer je pristal na stopničkah in prehitel svetovnega rekorderja Eliuda Kipchogeja.

Takole je Sisay Lemma poziral na podelitvi ob tretjem mestu na letošnjem londonskem maratonu. Foto: Getty Images

Mesece smo odštevali do težko pričakovanega spektakularnega obračuna Kenenise Bekeleja in Eliuda Kipchogeja, a na koncu iz njega ni bilo nič. Tik pred letošnjim londonskim maratonom je namreč najprej Etiopijec zaradi poškodbe odpovedal nastop. Potem se je naskok na rekordno peto londonsko zmago v nizu ponesrečil tudi njegovemu velikemu tekmecu iz Kenije.

Prvi človek, ki je 42 kilometrov in 195 metrov pretekel pod dvema urama, je močno zaostal za svojim svetovnim rekordom (2;01:39) in bil s časom 2;06:49 daleč od zmage. Ob zmagovalcu Shuri Kitati iz Etiopije, ki je v cilj pritekel v času 2;05:41, je bilo pred Kipchogejem še sedem tekmovalcev.

Ime enega od njih bo marsikateremu slovenskemu navdušencu nad atletiko in tekom slišati znano. Sisay Lemma, eden od trojice tekačev, ki so na koncu obračunali za prestižno zmago, in je s štirimi sekundami zaostanka pristal na tretjem mestu, je namreč znan obraz Ljubljanskega maratona.

V Ljubljano je prišel kot eliten tekač, zdaj je še boljši

Foto: Getty Images V Ljubljani je tekel leta 2018. Takrat 27-letni Etiopijec je k nam prišel kot zelo uveljavljen maratonec. Za njim so bile zmage na varšavskem (2013), frankfurtskem (2015) in dunajskem maratonu (2015), pa tudi dve zelo visoki uvrstitvi na maratonih, ki spadajo med najboljše na svetu. Četrti je bil v Chicagu in Berlinu leta 2016, istega leta pa pristal na sedmem mestu v Londonu.

V Ljubljani je potem zmagal ob sijajnem rezultatu 2;04:35, s katerim je za kar tri minute in 21 sekund popravil prejšnji rekord in rekordno znamko ljubljanskega tekaškega spektakla uvrstil visoko na lestvici rekordov svetovnih maratonov.

V Ljubljano je Lemma prišel po sijajnem rezultatu, ki ga je v začetku tistega leta odtekel v Dubaju, kjer je v cilj prišel ob času 2;04:08 in se razvrstil na 15. mesto takratne lestvice najboljših maratonskih izidov vseh časov, ki se je medtem malo spremenila. Tudi po njegovi zaslugi.

Lani je namreč Lemma ob sijajni zmagi Bekeleja v Berlinu ob drugem najboljšem maratonskem izidu vseh časov 2;01:41 prišel do tretjega mesta in se z rezultatom 2;03:36 razvrstil na deseto mesto večne lestvice najboljših maratonskih rezultatov vseh časov.

Letos je kakovost potrdil še s tretjim mestom na maratonu v Tokiu, kjer je tekel odličnih 2;04:51. Zdaj je to, da spada med najboljše maratonce na svetu, glasno sporočil še v nedeljo v Londonu in prvič premagal svetovnega rekorderja Kipchogeja.

Leta 2018 je v Ljubljani postavil rekord 2;04:35, ki ga bo težko popraviti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Začel je teči šele pri 17 letih in najprej tekel bos

Pri 29 letih ima še vedno možnost napredka in kdo ve, kje se bo ustavil. Vemo pa, kje in kdaj je začel. K teku je namreč v regiji Oromia v Etiopiji, ki je znana po nekaj velikih tekačih (Bekele in Tirunesh Dibaba, denimo), resno pristopil zelo pozno. Pri 17 letih.

"Pred tem sem se posvečal predvsem šoli, pomagal pa sem tudi mami in očetu pri delu na farmi. Tam sem delal tudi po deset ur na dan," je o svojih začetkih povedal, še preden je gostoval pri nas.

Teku in maratonu se posveča šele dobro desetletje in ima potencial, da še napreduje. Foto: Reuters

"Sprva sem tekel bos, saj denarja za športne copate ni bilo, potem pa sem dobil tudi opremo in bilo je veliko lažje," je še dodal Etiopijec, ki ga je pod svoje okrilje hitro vzel trener Mohamed Kila in ga iz vasice Chacki, ki leži na 3000 metrih nadmorske višine, popeljal v Adis Abebo.

Od tam pa ga je pot vodila povsod po svetu in ustavil se je tudi v Ljubljani. Organizatorji ljubljanskega maratona na čelu z Gabrijelom Ambrožičem, ki skrbi za nabor vrhunskih maratoncev in maratonk, pa lahko vedno znova, ko Lemma zablesti, zadovoljno ugotovijo, kakšen posel jim je pred dvema letoma uspel.