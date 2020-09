Kralj steze proti kralju asfalta. Kdo od njiju je ultimativen tekač?

V nedeljo se bosta na jubilejnem, 40. londonskem maratonu udarila Eliud Kipchoge in Kenenisa Bekele. Prvi je eden najboljših v zgodovini maratona, drugi kotira med najboljšimi vseh časov, ko beseda nanese na stezo. Oba sta verjetno največja, če upoštevamo vse njune dosežke na atletski stezi, cestnih tekih in tudi krosih. Njuni zgodbi sta se vsepovsod prepletali že večkrat in ustvarili veliko rivalstvo. Njun skorajšnji težko pričakovan obračun, ki obeta zelo veliko, bo že 22. medsebojni.

Eliud Kipchoge, zmagovalec zadnjih štirih londonskih maratonov in svetovni rekorder, se je v družbi rojakinje Brigid Kosgei, ki se s podobnima uspehoma lahko pohvali v ženski kategoriji, v nedeljo zvečer v Eldoretu v Keniji vkrcal na letalo boeing 737-500.

Na poti do prizorišča so se elitni tekači, po katere so letalo poslali organizatorji londonskega spektakla, ustavili še v Adis Abebi, kjer so pobrali Etiopijce, med njimi tudi Keneniso Bekeleja. Potem so skupaj poleteli še proti Atenam, kjer so dotočili gorivo, in v ponedeljek prispeli v London, kjer bodo v luksuznem hotelu nastanjeni v prihodnjih šestih dneh.

Pot je bila dolga. Trajala je več kot 20 ur, a če kdo, sta si lahko s spomini na preteklost urice krajšala velikana svetovne atletike in tudi športa. Pred skorajšnjim že 22. tekom, na katerem bosta nastopila oba, sta lahko obujala na nepozabne trenutke, za katere sta v tekaških copatih poskrbela in ustvarila eno od večjih rivalstev v zgodovini teka.

Kup zlatih medalj, največjih maratonskih zmag in rekordov

Ne verjamete? Za njima je že 21 medsebojnih obračunov na stezi, v maratonih in krosih, tako na prostem kot v dvorani. Nekateri med njimi so bili spektakularni in se za vedno zapisali v zgodovino teka oziroma atletike.

Tako kot sta svoji imeni v zgodovino kraljice športov močno vklesala tudi ta dva atleta, ki sta na največjih tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih skupaj osvojila kar 23 zlatih medalj v najrazličnejših tekaških disciplinah, zabeležila pa tudi 10 zmag na največjih maratonih na svetu.

Njuno rivalstvo traja že 17 let, ko sta se v tekaških copatih spopadla prvič, in traja še danes, ko je Kipchoge na pragu 36. leta, ki ga bo praznoval prihodnji mesec, Bekele pa jih šteje 38.

Takole je takrat 18-letni Kipchoge na svetovnem prvenstvu 2003 v Parizu šokiral atletsko javnost in osvojil naslov svetovnega prvaka v teku na 5000 metrov pred Hichamom El Guerroujem in Bekelejem. Foto: Reuters

Začelo se je leta 2003 ...

Prvič sta se namreč pomerila na mitingu diamantne lige junija 2003. V teku na 5.000 metrov je na prestižnem mitingu v Oslu dve leti starejši Bekele zmagal z odličnih 12:51,26, medtem ko je takrat komaj 18-letni Kipchoge za njim zaostal komajda kaj (12:52,61) in močno opozoril nase.

Že njun drugi obračun, ki je sledil le nekaj tednov pozneje, je bil eden od najbolj nepozabnih v zgodovini tekaškega športa. Na svetovnem prvenstvu 2003 v Parizu smo videli tek, v katerem se je ob Bekeleju in Kipchogeju za zlato potegoval še legendarni Hicham El Guerrouj. Prav Maročan je v zadnjem krogu močno pospešil in zdelo se je, da bo osvojil novo zlato, potem pa ga je v zadnjih metrih za nekaj milimetrov prehitel Kipchoge, ga premagal za štiri stotinke in s časom 12:52,79 postavil rekord svetovnih prvenstev. Star je bil komaj 18 let. Bekele je zaostal manj kot za pol sekunde, a se je moral zadovoljiti z bronasto medaljo.

Marca 2004 sta na štartni črti skupaj stala na daljši, 12-kilometrski preizkušnji svetovnega prvenstva v krosu v Bruslju. Bekele je upravičil vlogo favorita, vodil od začetka do konca in v cilj prišel s 40 sekundami prednosti pred Kipchogejem. Kenijcu je zadal enega od najbolj prepričljivih porazov v njunih medsebojnih obračunih.

Že avgusta istega leta sta se srečala na veliko bolj pomembnem prizorišču, na Olimpijskem stadionu v Atenah, v finalu olimpijskega teka na 5.000 metrov. Čeprav sta bila v ospredju vso tekmo, ju je na koncu prehitel znanec s svetovnega prvenstva v Parizu leto poprej, El Guerrouj. Bekeleja na drugem mestu za zgolj 20 stotink, Kipchogeja na tretjem še za pol sekunde več.

Že na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah smo videli nov obračun treh tekaških velikanov v teku na 5000 metrov. Tokrat je zlato medaljo osvojil El Guerrouj, sicer svetovni rekorder v teku na 1500 metrov, pred Bekelejem in Kipchogejem. Foto: Reuters

... in se nadaljevalo še vrsto let

Leta 2005 v Saint Etiennu repriza: ne iz Pariza, temveč iz Bruslja. Nova zmaga Bekeleja na svetovnem prvenstvu v krosu, na katerem je Kipchogeja za seboj pustil za pol minute.

Marca 2006 sta si pred pokom štartne pištole iz oči v oči prvič gledala v dvorani. Na svetovnem prvenstvu v Moskvi je do nove zlate medalje na velikih tekmovanjih v teku na 3.000 metrov prišel Bekele, medtem ko se je moral Kipchoge zadovoljiti s tretjim mestom.

Julija istega leta sta se v teku na 5.000 metrov spopadla v Rimu, kjer je Bekele do nove zmage v diamantni ligi prišel s časom 12:51,44, Kipchoge pa je tekmo na šestem mestu končal s tri sekunde in pol slabšim rezultatom.

Dva tedna pozneje sta se udarila na mitingu diamantne lige v Londonu. V teku na 5.000 metrov je oba prehitel Kenijec, ki je tekel pod ameriško zastavo, Bernard Lagat, zmaga v internem obračunu pa je spet doletela Bekeleja, ki je bil drugi. Kipchogeja na četrtem mestu je za seboj pustil za več kot sekundo in pol.

Že naslednji mesec je bila spet na sporedu diamantna liga, z njo pa tek na 5.000 metrov, takrat na znamenitem mitingu v Zürichu. Bekeleju je pripadla zmaga v obračunu s Kipchogejem kot tudi absolutno. Prvi je bil je z odličnim časom 12:48 in za tri sekunde prehitel svojega velikega rivala iz Kenije.

Malo zatem sta se oba pojavila tudi na štartu mitinga v Bruslju za še peti medsebojni obračun v letu 2006. Tudi ta je pripadel Bekeleju, ki je v teku na 5.000 metrov povsem deklasiral konkurenco. Zmagal je s časom 12:48,09, Kipchoge pa je kot drugouvrščeni v cilj za njim pritekel več kot 13 sekund pozneje.

Po dveh letih suše spetkakularen finale v Pekingu 2008

Izjemen tek Bekeleja v finalu teka na 5000 metrov na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. V ozadju Kipchoge. Foto: Reuters To rivalstvo se je nato za dve leti "ustavilo". Vsaj kar zadeva tekme, na katerih sta se pojavljala oba. Vse do Pekinga in olimpijskih iger 2008 sta se drug drugemu namreč izogibala. V novem finalu teka na 5.000 metrov, v katerem sta skupaj nastopila, tega nista mogla storiti. Poskrbela sta za še en zgodovinski tek. Bekeleju, ki je nekaj dni pred tem na Kitajskem z olimpijskim rekordom osvojil nov olimpijski naslov v teku na 10.000 metrov, je podobno uspelo tudi takrat. Zmagal je z izjemnim časom 12:57,82, najboljšim v olimpijskih finalih teka na 5.000 metrov, odtekel je najhitrejših zadnjih 2.000 metrov v zgodovini atletike. Zadnji krog pa je pretekel v norih 53 sekundah, čeprav je v zadnjih metrih povsem popustil in začel proslavljati novo veliko zmago. Kipchoge na drugem mestu je za njim zaostal za pet sekund.

Leta 2009 sta Bekele in Kipchoge za "ogrevanje" med seboj najprej obračunala na mitingu v Solunu v Grčiji, kjer je Bekele spet zmagal, Kipchoge pa je pristal šele na devetem mestu.



Že nekaj tednov pozneje sta se pojavila še v reprizi finala svetovnega prvenstva 2003 v Parizu, kjer je Kenijec prvič opozoril svet nase. Tokrat je šlo za finale svetovnega prvenstva na 5.000 metrov in Berlin, kjer je Bekele prišel še do svoje pete zlate medalje s svetovnih prvenstev na prostem. Kipchoge je za njim v finalu zaostal le za sekundo, tekmo pa je končal na zase skromnem petem mestu.

Sledila je nova dveletna suša, ki je minila brez obračunov dveh velikanov tekaškega sveta, potem pa sta se na štartni črti skupaj pojavila na mitingu diamantne lige v Bruslju septembra 2011. Prvič v teku na 10.000 metrov. Za Bekeleja, ki je na istem prizorišču pred šestimi leti postavil še danes veljaven svetovni rekord (26:17,53), je bil ta nastop zelo pomemben. Pobiral se je po velikem razočaranju, ki ga je doživel teden pred tem na svetovnem prvenstvu v finalu teka na 5.000 metrov. Končal ga je na zase poraznem sedmem mestu. Bekele se je vrnil, zmagal s časom 26:43 in Kipchogeju prizadejal nov poraz. Kenijec je bil peti.

Bekele je bil kar enajstkrat svetovni prvak v krosu. Foto: Reuters

Po letih prevlade Kenenise Bekeleja na stezi ...

Na leto 2012 Bekele nima lepih spomin. Vseskozi je bil poškodovan, a je januarja vseeno nastopil na znamenitem krosu v Edinburgu, kjer je doživel boleč poraz v disciplini, v kateri je bil med letoma 2002 in 2008 nepremagljiv. Končal ga je na komaj 11. mestu. Kipchoge je bil osem mest višje, tretji.

Maja istega leta sta se Bekele in Kipchoge udarila še na mitingu v Dohi, kjer sta se pomerila v za atletiko na prostem neznačilni disciplini, teku na 3.000 metrov. Bekele je spet zaostal za Kipchogejem in bil šele sedmi, kar je bila njegova najslabša uvrstitev na stezi od takrat že daljnega leta 1999.

Julija 2012 sta bila precej od vrha na mitingu diamantne lige v Parizu oddaljena oba. Čeprav sta v teku na 5.000 metrov odtekla odlično, oba sta tekla 12:55, je bil Bekele sedmi, Kipchoge pa osmi. To je bil tek, v katerem je prvič šest tekačev teklo pod 12:50. In hkrati tudi zadnji tek, v katerem sta se na stezi med seboj pomerila na stezi.

Kipchoge je zmagal na zadnjih štirih londonskih maratonih. V nedeljo bo lovil že peto zmago v nizu. Foto: Reuters

... je na cesti primat prevzel Eliud Kipchoge

Potem se je njuno rivalstvo preselilo s steze na cesto. Tam pa je primat prevzel Kipchoge, ki danes nosi znamko najboljšega maratonca vseh časov.

Prvič sta se na asfaltu pomerila na velikem maratonu v Chicagu leta 2014, ko sta bila na dobrih 42 kilometrov dolgi razdalji še oba novinca. Na ta znameniti maraton sta oba prišla s popotnicama z zmag na nekaterih drugih maratonih, potem pa je tam Kipchoge povsem zasenčil Bekeleja, ta je bil četrti, in s časom 2;04:11 zanesljivo prišel do zmage. Bekele je v cilj pritekel minuto in 40 sekund za njim.

Leta 2016 sta se pomerila še v Londonu. Spet je zmagal Kipchoge in Bekeleja prehitel za več kot tri minute. Kenijec je zmagal z odličnim časom 2;03:05, Bekele je bil tretji s časom 2;06:36.

V Berlin je Kipchoge leto pozneje prišel kot lastnik neuradnega svetovnega maratonskega rekorda, saj je na posebnem Nikejevem izzivu 42.195 metrov pretekel v času 2;00:25, in do pete zmage na enem izmed šestih največjih maratonov na svetu prišel v času 2;03:32. Bekele je povsem razočaral in odstopil.

Ko je Bekele v njunem zadnjem medsebojnem obračunu hud poraz doživel še leta 2018 v Londonu, kjer je bil osmi z zase skromnim časom 2;08:53, Kipchoge pa ga je ob zmagi prehitel za več kot štiri minute, se je zdelo, da je s slovitim Etiopijcem, sploh kar zadeva rivalstvo z vse bolj senzacionalnim Kenijcem, konec. Predvsem zato, ker je Kipchoge medtem še naprej navduševal. Istega leta je septembra v Berlinu tekel 2;01:39 in prišel do novega maratonskega svetovnega rekorda.

Kipchoge je oktobra lani na Dunaju maratonsko razdaljo kot prvi človek v zgodovini pretekel pod dvema urama, a ta tek zaradi izrednih pogojev, v katerih je tekel, ne šteje kot svetovni rekord. Foto: Reuters

Etiopijca so že vsi odpisali, potem se je vrnil in osupnil

Toda potem je septembra lani udaril Bekele in poskrbel za neverjetno vrnitev. Na maratonu v Berlinu je zmagal s časom 2;01:41, postavil drugi najboljši rezultat v zgodovini, le za dve sekundi zaostal za Kipchogejevim rekordom in osupnil atletski svet.

Mesec dni pozneje je na Dunaju podobno uspelo še Kipchogeju. V posebnih pogojih je v Ineosovem izzivu, podobnem tistem v Monzi iz treh let pred tem, kot prvi človek maratonsko razdaljo pretekel pod dvema urama in se ustavil ob času 1;59:40.

Zdaj vsi nestrpno pričakujejo, kako se bo razpletel njun 22. medsebojni obračun. Zato je med organizatorji in vsemi maratonskimi navdušenci z vsega sveta najprej januarja letos, ko sta oba potrdila nastopa na letošnjem londonskem maratonu, ki bi moral biti sprva na sporedu aprila, potem pa to ponovila tudi avgusta in naznanila nastop v novem, koronaterminu 4. oktobra letos, završalo.

Jasno je, kdo je favorit, ampak ...

Bekeleju je lani z zmago v Berlinu in z drugim najhitrejšim maratonom v zgodovini uspel velik povratek. Foto: Reuters V preteklosti je veliko več zmag dosegel Bekele, ki je v cilj pred Kipchogejem pritekel na 13 medsebojnih obračunih. Z 2:1 "vodi" v krosih in z 11:3 na stezi, a ko beseda nanese na maraton, je v absolutni prednosti Kenijec. Kipchoge je Bekeleja prehitel štirikrat, obratno se ni zgodilo niti enkrat. Ni jih malo, ki verjamejo, da se bo v nedeljo prvič.

Resda je Kipchoge tudi tokrat favorit, a se bo moral za zmago pošteno potruditi. Prehiteti bo moral nosilca treh zlatih olimpijskih medalj v tekih na dolge proge, petkratnega svetovnega prvaka na prostem, ki je bil svetovni prvak tudi v dvorani, in kar enajstkratnega svetovnega prvaka v krosu, ki se lahko pohvali tudi z dvema zmagama na berlinskem maratonu, če naštejemo le njegove najsijajnejše atletske dosežke. Premagati bo moral morda najboljšega tekača vseh časov.

Res je tudi to, da na mesto v debatah o najboljšem v zgodovini lahko računa tudi sam. Kipchoge je bil svetovni in olimpijski prvak na stezi. Je zmagovalec kar osmih največjih maratonov. Tokrat bo napadal že deveto zmago najsijajnejše maratonske serije. Je tudi svetovni rekorder in prvi človek, ki je maraton pretekel pod dvema urama.

Kaj pripravljata za nedeljski tekaški spektakel v Londonu? Foto: Getty Images

Oba napovedujeta spektakularen tek

"Pričakujem enega najboljših tekov v zgodovini. Sem stoodstotno pripravljen in si želim zmagati v Londonu. Od začetka do konca bom skušal nadzorovati tek. Z Eliudom sva velika prijatelja, a že več kot 15 let tudi največja rivala," pred težko pričakovanim štartom sporoča Bekele.

"Vedno sem najhitreje tekel v Londonu. Štirikrat sem tekel in štirikrat zmagal. Vedno sem tekel bolje. Želim spisati zgodovino in kot prvi petkrat zmagati na londonskem maratonu. S Keneniso sva prijatelja," pa je povedal Kipchoge in najavil tekaški spektakel, ki ga bo v nedeljo spremljal ves svet. Ni kaj, obeta se nov super tek. Zagotovo še en, ki bo zavzel naslovnice svetovnih medijev in našel mesto v atletski zgodovini.

V nedeljo ob 11. uri, ko bo na štartni črti londonskega maratona odjeknil močan pok in se bodo številni elitni maratonci podali na dobrih 42 kilometrov dolgo pot, se bo za dve uri ustavil ves atletski svet in na delu spremljal dva tekaška velikana. Morda celo največja vseh časov. Bo padel tudi nov svetovni rekord? Ni nemogoče. Ob dveh tako dobrih tekačih zagotovo ne.