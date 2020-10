Kosgeijeva do prepričljive zmage v Londonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hallova (2:22:01) je v zaključnih metrih prehitela svetovno prvakinjo Kenijko Ruth Chepngetich. Ta je vse do 29. kilometra držala s Kosgeijevo, a so ji nato pošle moči. S tem so se odprla vrati Hallovi, da z osebnim rekordom pripravi presenečenje na prvi veliki svetovni cestni tekaški preizkušnji od pandemije novega koronavirusa.

Londonski maraton je prvi med največjo šesterico svetovnih maraton, ki je na sporedu po pandemiji. Poteka v močno prilagojeni obliki, z udeležbo le elitnih tekačev in na za gledalce zaprti krožni progi po središču prestolnice Združenega kraljestva.

Po ženski preizkušnji se bo na progo ob 11:15 po slovenskem času podala še moška elita s kenijskim svetovnim rekorderjem Eliudom Kipchogejem na čelu.