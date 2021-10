Rekorder Ljubljanskega maratona slavil v Londonu, kenijska zmaga v ženski konkurenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lemma je na lanskem Londonskem maratonu, ki so se ga lahko udeležili le povabljeni atleti, zasedel tretje mesto, tokrat pa ugnal vso konkurenco. S progo je opravil v času 2;04.01, kar je 25 sekund slabše od njegovega osebnega rekorda iz leta 2019 v Berlinu. Slabe pol minute za njim je v cilj pritekel Kenijec Vincent Kipchumba (2;04:28), ki je ponovil lansko drugo mesto, tretji je bil Etiopijec Mosinet Geremew (2;04.41).

Najhitrejše v ženski konkurenci. Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci je zmaga odšla v Kenijo, a ne k olimpijski prvakinji in svetovni rekorderki Brigid Koskei, ki je končala tik pod zmagovalnim odrom, pač pa je zanjo poskrbela Joyciline Jepkosgei. Ciljno črto je prečkala s časom 2:17.42, drugo in tretje mesto sta zasedli Etipijki Degitu Azimeraw (2;17;58) in Ashete Bekere (2;18:18).

Po poročanju BBC je po ulicah Londona teklo več kot 40.000 tekačev, še enkrta toliko naj bi jih sodelovalo "virtualno".