Drugačen, a vseeno ljubljanski: kje, kdaj ...

Letos resda ne bomo priča prizorom nepretrgane kače tekačev, ki se je od štarta vila proti Bežigradu. A ljubljanske ulice 25. 10. vendarle ne bodo samevale. Maraton po Ljubljani kot nadomestek Ljubljanskega maratona ponuja priložnost nekaj manj kot 1.500 tekačem, da vendarle ohranijo tradicijo.

Organizatorji zagotavljajo, da bodo upoštevali epidemiološko stanje in omejitve NIJZ. Tudi zaradi tega ne bo enotnega štarta, temveč bodo tekači po "kronometrskih" načelih štartali v posamičnih skupinah in ob ustrezni varnostni razdalji. Hkrati so odpovedani otroški in šolski teki, močno okrnjen bo spremljevalni program ...

Kdaj, kje? Maraton: štart ob 9.00

Polmaraton: štart 9.45

10 kilometrov: štart ob 11.15



Štart vseh tekov bo na Slovenski ulici (pri Drami), cilj pa na Kongresnem trgu.

Trase

Polmaraton in maraton (2 kroga)

Slovenska cesta (pri Drami), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, Cesta II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta. Cilj: Kongresni trg.

10 kilometrov

Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta. Cilj: Kongresni trg.

