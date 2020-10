To je maraton, ki zagotovo ne bo odpovedan

Tako kot se je večina organizatorjev tekaških prireditev letos zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je povsem spremenil naš pogled na druženje v takem in drugačnem smislu, odločila za izvedbo vitualnih različic njihovih tekmovanj, so podoben korak storili tudi organizatorji Ljubljanskega maratona. In dobra novica je, da ne glede na spodbudno ali klavrno epidemiološko sliko Virtualni Ljubljanski maraton bo.

Virtualni Ljubljanski maraton boste lahko opravili kadarkoli v obdobju med 15. oktobrom (od 6.00) in 23. oktobrom 2020 (do 20.00). Tako kot na samem tekmovanju, ki bo na sporedu 25. oktobra, če bo epidemiološka slika v mejah normale, in ima še vedno nekaj prostih mest na štartu, boste lahko izbirali med tremi razdaljami, 10, 21 in 42 kilometrov.

Virtualni ali pravi – povsod so še prosta mesta



Na Maraton po Ljubljani, ki bo letos izjemoma nadomestil 25. Wolkswagen Ljubljanski maraton, ta bo počakal na epidemiološko ugodnejše čase, ki bodo že dovoljevali množično zbiranje ljudi, se je do zdaj prijavilo nekaj manj kot 800 tekačev.



Prosta mesta so na voljo še na vseh treh razdaljah (10, 21 in 42 kilometrov). Na štartu bo lahko največ 450 tekačev v vsaki kategoriji, štart pa bo kronometrski, s čimer se bo organizator izognil prevelikemu številu ljudi na štartu.

Kjerkoli, a le v tem terminskem oknu

Virtualni Ljubljanski maraton lahko pretečete kjerkoli, tudi na trasi originalnega maratona, le da ne po sredini ceste, kot ste na dan maratona vajeni, ampak po pločniku in upoštevajoč cestnoprometne predpise, in brez navijaške podpore ob trasi.

Pomembno je le, da svoj čas na teku izmerite z aplikacijo za sledenje (Strava, Runkeeper ...) ali s tekaško uro in ne pozabite na fotografijo rezultata in razdalje.

Na Virtualni Ljubljanski maraton se lahko prijavite prek mobilne aplikacije Virtualni Ljubljanski maraton, ki jo naložite v trgovini Google Play ali App Store, in sicer najpozneje do 11. 10. 2020.

Foto: zajem zaslona

Prijavnina (20 evrov) vključuje tekaško majico, spominsko medaljo, virtualno štartno številko in virtualno diplomo. Tisti, ki boste pohiteli s prijavo, boste darilni paket že v zadnjem tednu oktobra prejeli po pošti, drugi pa konec novembra.

Kako vnesti dosežen čas?



V aplikaciji Virtualni Ljubljanski maraton kliknite na vnos rezultata in izpolnite vsa okenca: Štartna številka

Datum rojstva

Spol

Rezultat

Naložite sliko za dokaz



Čas tekača se bo po vnosu samodejno zapisal med rezultate. Če se pri zapisu zmotite, pišite na elektronski naslov: pija@timingljubljana.si.

Uradni rezultati bodo objavljeni v mobilni aplikaciji 23. 10. 2020 po 21.uri.

Preberite še: