Šved Duplantis ostal brez svetovnega rekorda

Gostiteljica Italija je na EP osvojila 11 zlatih, devet srebrnih in štiri bronaste medalje in bila daleč pred vsemi (skupaj 24). Sledili sta Francija (štiri zlate, pet srebrnih in sedem bronastih) in Velika Britanija (po štiri zlate in srebrne ter pet bronastih). Slovenija je z zlatom Kristjana Čeha v metu diska delila 17. mesto med 28 državami z medaljami.

Kot zadnja disciplina prvenstva se je končal skok s palico. Še najdlje je dvoboj z Duplantisom, z olimpijskim, dvakratnim svetovnim in trikratnim evropskim prvakom, zdržal Emanuil Karalis. Grk je edini preskočil 5,87 m. Duplantis je to višino izpustil, Karalis pa na naslednjih treh ni bil uspešen in je končal, ko je švedski zveznik uspešno nadaljeval s 5,92 in 5,97 m. Nato je tako kot svoje prejšnje štiri višine prvič zmogel še 6,10 m za rekord prvenstev.

Letvico so mu postavili še na 6,25 m. S tem bi popravil svoj prejšnji svetovni rekord 6,24 m, ki ga je dosegel 20. aprila letos v kitajskem Xiamenu, a je trikrat letvico podrl. Bron sta si s 5,82 m razdelila Turek Ersu Sasma in Nemec Oleg Zernikel.

Izjemen podvig Norvežana

Izjemen podvig je napravil norveški olimpijski zmagovalec Jakob Ingebrigtsen. Pri šele triindvajsetih letih je že na treh zaporednih EP osvojil zlati medalji tako na 1500 kot na 5000 m. Zadnji dan prvenstva v venčnem mestu je slavil še na 1500 m (3:31,95) za svoj šesti naslov na stari celini.

Jakob Ingebrigtsen Foto: Reuters

V zadnjem delu je tekel z nekaj metri prednosti pred ostalimi, nato pa v ciljni ravnini tako pospešil, da je drugim ostal le boj za preostali medalji. Do njih sta prišla Belgijec Jochem Vermeulen (3:33,30) in Italijan Pietro Arese (3:33,34).

Favorizirana Britanka Keely Hodgkinson, srebrna na prejšnjih OI in dvakratna zaporedna svetovna podprvakinja, se je morala na koncu zelo potruditi, da je na dva stadionska kroga ubranila naslov. Na 800 m je tudi dvakratna zaporedna dvoranska evropska prvakinja, lani je ugnala srebrno Anito Horvat, ki je tokrat končala v polfinalu. S časom 1:58,65 je Britanka za 14 stotink ugnala Slovakinjo Gabrielo Gajanovo, ki se ji je nevarno približevala in na koncu osvojila svoje prvo veliko odličje. Bron je osvojila Francozinja Anais Bourgoin (1:59,30).

Tridesetletna Malaika Mihambo iz Nemčije, olimpijska zmagovalka v skoku v daljino in dvakratna svetovna prvakinja (2019 in 2022), je po Berlinu 2018 prišla do drugega evropskega naslova. Že v drugi seriji je dosegla izid sezone na svetu 7,22 m, edina pa je še preskočila sedem metrov v peti seriji (7,04 m). Larissa Iapichino, hčerka nekdanjega italijanskega skakalca s palico Giannia Iapichina in nekdanje izjemne skakalke v daljno Fione May, je za Italijo osvojila srebrno z njenim zadnjim skokom na tekmi 6,94 m, s katerim je za tri centimetre prehitela bronasto Portugalko Agate de Souso (6,91 m).

Dominic Lokinyomo Lobalu iz Švice je bronu na tem prvenstvu na 5000 m dodal še zlato na še enkrat daljši razdalji (28:00,32). V zaključku je za 16 stotink prehitel Francoza Yanna Schruba, bronastega na 10 km na prejšnjem EP, tretji je bil tokrat Thierry Ndikumwenayo iz Španije, ki je tudi zaostal manj ko sekundo (28:00,96).

Čeh Vadlejch do zlata

Češki metalec kopja Jakub Vadlejch je po številnih medaljah na velikih tekmah, tudi srebrnih na OI in SP, končno prišel do zlata. S 88,65 metra, kar mi je uspelo v zadnji seriji finala, je 34-letnik za skoraj tri metra ugnal do tedaj vodilnega Nemca Juliana Webra (85,94 m), bon je osvojil Finec Oliver Helander z vsega dvema veljavnima metoma (85,75 m).

Nizozemke Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, bronasta na 400 m ovire, Lisanne De Witte in Femke Bol, prvakinja na nizkih ovirah, so ubranile evropski naslov v štafeti 4 x 400 m. Zmagale so s časom 3:22,39 pred Irkami (3:22,71) in Belgijkami (3:22,77). Med atleti so bili v tej štafeti najboljši Belgijci (2:59,84), nekaj časa vodilni Italijani(3:00,81) pa so na koncu s stotinko sekunde prednosti rešili srebro pred tretjimi Nemci (3:00,82). Za zmagovito četverico so za tretje prvo mesto na zadnjih štirih EP tekli Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlee in Alexander Doom, slednji je bil že posamično prvi na 400 m.

Britanke, ki jim ni uspelo osvojiti dvojne sprinterske krone na 100 in 200 m, so do drugega zlata po posamičnem na najkrajši razdalji Dine Asher-Smith na EP slavile še v štafeti 4 x 100 m (41,91) pred Francijo (42,15) in Nizozemsko (42,46). Z Asher-Smith so zlato osvojile Desiree Henry, Amy Hunt in Daryll Neita.

Med atleti je zadnjo zlato na atletski stezi v najkrajši razdalji poskrbela italijanska četverica z olimpijskim zmagovalcem in dvakratnim zaporednim evropskim prvakom na 100 m Marcellom Jacobsom v drugi predaji. Nastopili so še Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta in Filippo Tortu. Olimpijski zmagovalci v štafeti so si pritekli zanesljivo prednost za gladko slavje (37,82) pred Nizozemsko (38,46) in Nemčijo (38,52).

Naslednje, 27. EP, bo avgusta 2026 v na stadionu Alexander v Birminghamu v Veliki Britaniji.

Končne odločitve: moški:

- 1500 m:

1. Jakob Ingebrigtsen (Mor) 3:31,95

2. Jochem Vermeulen (Bel) 3:33,30

3. Pietro Arese (Ita) 3:33,34

- 10.000 m:

1. Dominic Lokinyomo Lobalu (Švi) 28:00,32

2. Yann Schrub (Fra) 28:00,48

3. Thierry Ndikumwenayo (Špa) 28:00,96

- 4 x 100 m:

1. Italija 37,82

(Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu)

2. Nizozemska 38,46

3. Nemčija 38,52

- 4 x 400 m:

1. Belgija 2:59,84

(Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlee, Alexander Doom)

2. Italija 3:00,81

3. Nemčija 3:00,82

- palica:

1. Armand Duplantis (Šve) 6,10

2. Emanuil Karalis (Grč) 5,87

3. Ersu Sasma (Tur) 5,82

. Oleg Zernikel (Nem) 5,82

- kopje:

1. Jakub Vadlejch (Češ) 88,65

2. Julian Weber (Nem) 85,94

3. Oliver Helander (Fin) 85,75 Ženske

- 800 m:

1. Keely Hodgkinson 1:58,65

2. Gabriela Gajanova (Slk) 1:58,79

3. Anais Bourgoin (Fra) 1:59,30

- 4 x 100 m:

1. Velika Britanija 41,91

(Dina Asher-Smith, Desiree Henry, Amy Hunt, Daryll Neita)

2. Francija 42,15

3. Nizozemska 42,46

- 4 x 400 m:

1. Nizozemka 3:22,39

(Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne De Witte, Femke Bol)

2. Irska 3:22,71

3. Belgija 3:22,77

- daljina:

1. Malaika Mihambo (Nem) 7,22

2. Larissa Iapichino (Ita) 6,94

3. Agate de Sousa (Por) 6,91

