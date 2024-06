Anita Horvat izpadla v polfinalu EP

Slovenska rekorderka na 400 metrov je sicer zelo dobro začela nastop in bila po startu kmalu na čelu kolone, a sta jo že pred začetkom zadnjega kroga prehiteli dve tekmovalki, nato se je znašla sredi skupine popolnoma zaprta. Nedolgo pozneje se je znašla na repu tekačic in končala daleč od boja za najvišja mesta.

"Začela sem se spotikati, posebej v prvem zavoju zadnjega kroga, ko sem se desetkrat spotaknila, tekmica za mano me je večkrat pohodila. Potem sem se priključila skupini. Pozneje se je še ena tekmovalka postavila pred mano in sem se morala ustaviti, drugače bi padla in sem izgubila stik s skupino," je odločilni drugi krog strnila Hrovat.

V tej sezoni na prostem je tekla le na treh tekmah, v zimski pa ni tekmovala. "Ponavadi je velika tekma avgusta, ko je za nami že vsa sezona. Poleg tega sem imela v začetku sezone še zdravstvene težave in bi bilo zame bolje, če bi bilo EP pozneje. Tako se zdaj usmerjam v olimpijske igre avgusta v Parizu," je še povedala Horvatova.