Neja Filipič je tretji dan evropskega prvenstva v atletiki v Rimu v troskoku zasedla sedmo mesto s 14,12 metra. Lia Apostolovski je v finalu skoka v višino končala na devetem mestu z 1,90 metra. Rok Ferlan iz kranjskega Triglava je v polfinalu na 400 m zasedel sedmo mesto v skupini in imel skupno 15. izid, 45,63 sekunde pa je tudi njegov drugi najboljši izid kariere.

Neja Filipič je tretji dan evropskega prvenstva v atletiki v Rimu v troskoku zasedla sedmo mesto s 14,12 metra. Zlato je osvojila Španka Ana Peleteiro Compaore (14,85 m), bronasta na OI v Tokiu, srebro s turškim rekordom Tugba Danismaz (14,58 m), lanska evropska dvoranska prvakinja, bron pa Francozinja Ilionis Guillaume (14,43 m).

Filipičeva je v prvi in drugi seriji ostala brez izida, v tretji pa je pod pritiskom skočila 13,85 m. To ji je prineslo osmo mesto, s tem pa tudi zadnje, ki je še zagotavljalo preostale tri poskuse v finalu.

Članica ljubljanskega Massa je nadaljevala s 13,72 m in tretjim prestopom, zadnjo, šesto serijo pa je zaključila s 14,12 m in pridobila eno mesto. S tem je končala slovenske nastope dneva.

V skoku v višino je zlato osvojila Ukrajinka Jaroslava Mahučik (2,01 m). Ta marca v Glasgowu, kjer je bila tretja Lia Apostolovski, s srebrom ni ubranila zlata na dvoranskem SP, bila pa je tudi srebrna še na SP na prostem v Dohi leta 2019 in bronasta na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu.

Druga je bila z 1,97 m Srbkinja Angelina Topić, tretja na prejšnjem EP na prostem, bronasta pa tokrat z 1,95 m evropska dvoranska podprvakinja iz leta 2021 Irina Gerašenko iz Ukrajine.

"Kljukico sem napravila in zdaj grem sproščeno naprej"

Na olimpijske igre je praktično že uvrščena. Foto: Reuters Lia Apostolovski je gladko preskočila začetno višino na 1,82 m in prvič tudi 1,86 m, na 1,90 m pa je bila uspešna drugič in je bila tedaj osma. Na 1,93 m je letvico trikrat podrla in končala nastop.

"Sem zadovoljna, tekmovala sem suvereno, tehnično dobro in sem zadovoljna z napredkom. Sem še na začetku sezone, to je bila moja četrta tekma na prostem, sezona bo še dolga zaradi OI v Parizu, kamor sem praktično že uvrščena. Čeprav je EP zelo zgodaj, sem že zdaj dobro pripravljena in sem tehnično napredovala," je ocenila Lia Apostolovski.

Malo je tekmovalkam ponagajalo vreme in jim otežilo delo na zaletu. "Na višini po 1,90 m je začelo občasno močno deževati. Nekatere so imele s tem malo več sreče, druge malo manj. A so bili za vse enako težki pogoji. Kljukico sem napravila in zdaj grem sproščeno naprej ter gradim sezono na temelju tega EP. Zadovoljna sem s tem, kako sem izpeljala celotno prvenstvo," je dodala Apostolovskijeva, ki je redna finalistka velikih tekem v zadnjih letih.

Ferlanu uspel drugi najhitrejši tek doslej

Rok Ferlan želi letos nastopiti tudi na olimpijskih igrah. Foto: Peter Kastelic/AZS "Zadovoljen sem, uspel mi je drugi najhitrejši tek doslej. Malo več sem pričakoval glede na prvi krog, a noge so bile zaradi drugega nastopa na EP utrujene, tudi druga proga, na kateri sem tekel, ni najboljša. Zavoj je na njej težje izpeljati, tudi pregleda nad hitrejšimi tekmeci nisem imel, videl sem le Švicarja. Na startu sem se spotaknil v prvem koraku, a sem hitro prišel nazaj v ritem. Malo bolj rezervirano sem tekel prvih 200 m, potem pa sem dodajal. Hitrost mi na koncu ni padla in sem lahko zadovoljen," je nastop strnil Rok Ferlan.

Za finale je bilo treba teči 45,28 sekunde. "Dva najhitrejša teka sem pokazal na EP, to bi pred odhodom v Rim takoj sprejel, zdaj pa gledam naprej, nekaj sezone je še in tako tudi čas za popravljanje osebnega dosežka in s tem stopnjevanja za olimpijske igre, kamor se tudi želim prebiti," je dodal Ferlan.

Slovenija ima možnost tudi nastopa v štafeti 4 X 400 m. "Sam bi rad nastopil, vendar nam manjka en mož. Filip Jakob Demšar po prihodu s študija v ZDA ni veliko treniral te razdalje, da bi lahko ustrezno zamenjal poškodovana Luko Janežiča in Lovra Meseca Koširja. Bomo videli, kako se bomo določili mi in tudi vodstvo reprezentance," je pojasnil Ferlan.

Četverica v slovenski reprezentanci je nastopila že pred tem. Andrej Skočir je v prvem krogu kvalifikacij v teku na 200 m z 21,08 sekunde zasedel 19. mesto. Slovenska rekorderka Agata Zupin pa je bila 21. v teku na 400 m ovire s 57,83 sekunde. Oba slovenska predstavnika sta s tem izpadla.

Zgodaj dopoldne sta nastopila tudi slovenska maratonca na 21 km, na 52. mestu je polmaraton končal Primož Kobe (1:07:30), Anja Fink je bila 57. (1:16:24).