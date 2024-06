Skočir na EP izpadel na 200 m, Agata Zupin pa na 400 m ovire

Lia Apostolovski v skoku v višino in Neja Filipič v troskoku bosta nastopili v večernem finalu. Lia Apostolovski, tretja na marčevskem dvoranskem svetovnem prvenstvu, bo tekmovala ob 20.28, Neja Filipič pa ob 21.04. Ob 20.38 bo v polfinalu na 400 m tekel Rok Ferlan. Zgodaj dopoldne sta že nastopila tudi slovenska maratonca na 21 km, na 52. mestu je končal Primož Kobe (1:07:30), Anja Fink je bila 57. (1:16:24).

"Rezultat je tak kot preostali v tej sezoni. Poškodba in njena sanacija sta trajali šest tednov in nisem mogla vaditi ovir, šele zadnjih 14 dni pa lahko delam treninge hitrosti. Imela sem natrgano stegensko mišico v dolžini štirih centimetrov in sem imela prilagojene treninge, da sem lahko normalno začela olimpijsko sezono. Še naprej ostaja želja po nastopu v Parizu, trudila se bom po najboljših močeh, da se uvrstim na OI. Vesela sem, da je poškodba pozdravljena in ne čutim bolečin," je pojasnila Zupinova. Državni rekord je postavila na mejo 55,96 sekunde, letos je najhitreje tekla 57,25.

Skočir je čutil nervozo

Skočir iz Tolmina je prvič nastopil na velikem tekmovanju in za sedem stotink zgrešil lanski osebni rekord. "Kar malo živčnosti je bilo, saj doslej na tej ravni še nisem tekmoval. Pričakoval sem osebni rekord, a se žal ni izšlo. Pri osemdesetih metrih sem naredil čuden korak in se mi je nato podrl ritem teka. Zdaj se bom osredotočil na štafeto 4 X 100 m, kar je osnovni cilj prvenstva. Želimo teči najboljši izid sezone ali pa celo izboljšati lanski čas iz evropskih iger na Poljskem," je povedal Skočir.

* kvalifikacije s slovensko udeležbo:

* moški:

- 200 m, prvi krog:

1. Felix Svensson (Švi) 20,52

2. Tomaš Nmejc (Češ) 20,54

3. Erik Erlandsson (Šve) 20,55

...

19. Andrej Skočir (Slo) 21,08



* ženske, 400 m ovire, prvi krog:

1. Nikoleta Jichova (Češ) 54,88

2. Eileen Demes (Nem) 55,25

3. Yasmin Giger (Švi) 55,33

...

21. Agata Zupin (Slo) 57,83

