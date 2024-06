Rekorder Guček in Lukanova tik za dobitniki kolajn

Matic Ian Guček je na 26. evropskem prvenstvu v atletiki v Rimu v finalu na 400 metrov ovire 48,87 sekunde zasedel sedmo mesto. V polfinalu dan prej je imel 20-lenti član celjskega Kladivarja tretji dosežek med vsemi z državnim rekordom 48,34.

Že tretjič zapored je zlato na EP osvojil prvi favorit Karsten Warholm z rekordom prvenstev 46,98 sekunde. Norvežan je olimpijski zmagovalec, trikratni svetovni prvak in svetovni rekorder. Srebro je osvojil Italijan Alessandro Sibilio s 47,50, bron pa Šved Carl Bengtstrom s 47,94, oba sta tekla državna rekorda.

Klara Lukan v teku na 10.000 metrov. Foto: Reuters Klara Lukan je v teku na 10.000 metrov, kjer ni bilo kvalifikacij in so se atletinje takoj pomerile za medalje, zasedla peto mesto (31:34,90). Lukanova je s petim mesto za zlato medaljo Kristjana Čeha v metu diska dosegla drugo najboljšo slovenski uvrstitev na tem EP. Liza Šajn, druga Slovenka na 10.000 m, je bila 27. (34:13,15). To so bili zadnji trije nastopi slovenske vrste v večnem mestu, v sredo, zadnji dan tekmovanj, ne bo slovenske udeležbe.

Na 10 kilometrov je po slavju na pol krajši razdalji drugi naslov v karieri na atletski stezi in na tem EP osvojila Italijanka Nadia Battocletti z državnim rekordom 30:51,32, druga je bila Nizozemka Diane Van Es (30:57,24), tretja Britanka Megan Keith (31:04,77).