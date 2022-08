Šutejeva ob 20.00 v lov na medaljo, v kvalifikacijah Čeh in Filipičeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Šutej bo nocoj ob 20. uri začela nastop v finalu skoka s palico na evropskem prvenstvu v Münchnu, kjer bo favoritinja za najvišja mesta. V kvalifikacijah bosta tretji dan prvenstva tekmovala Kristjan Čeh, favorit za odličja v metu diska, in Neja Filipič, ki sodi v širši krog kandidatinj za zmagovalni oder v troskoku.

Kristjan Čeh bo nastope na EP začel v kvalifikacijski skupini A ob 12.20 , avtomatična kvalifikacijska norma za petkov finale najboljše dvanajsterice je 66 m. Čeh je na vseh tekmah poletne sezone vrgel krepko več, še najmanj na uvodni tekmi 15. maja, ko je v Mariboru zmagal s 67,40 metra. Taka kvalifikacijska dolžina (66 m) je bila tudi za SP v Eugenu, ki jo je Čeh zlahka zmogel že v prvem metu.

Neja Filipič bo imela kvalifikacije troskoka, ima šesti izid med vsemi, ob 12.35 . Nastopila bo tudi slovenska rekorderka na 400 m ovire Agata Zupin. V prvem krogu bo tekla ob 11.47 v drugi skupini, v kateri ima predzadnji prijavljeni izid sezone. Najhitrejše tri in še tri preostale po času se bodo uvrstile v polfinale.

Ian Matic Guček, novi slovenski rekorder v teku na 400 m z ovirami, se je neposredno uvrstil v polfinale. Foto: Damjan Šparovec

Prvi krog kvalifikacij bi imel tudi med moškimi na nizkih ovirah Celjan Ian Matic Guček, a se je neposredno uvrstil v polfinale. Pred dobrimi desetimi dnevi je osvojil naslov mladinskega svetovnega podprvaka z absolutnim slovenskim rekordom.

Slovenska rekorderka Tina Šutej je kvalifikacije pred dvema dnevoma končala na prvem mestu, na EP je prišla kot lastnica najboljšega izida med nastopajočimi, v Eugenu je bila prejšnji mesec na četrtem mestu najboljša Evropejka, na dvoranskem svetovnem prvenstvu pa je marca letos osvojila bron za dvema predstavnicama ZDA.

"Želja je medalja, to je moj cilj in brez nje bi bila zelo razočarana," je po kvalifikacijah kratko napovedala.

Lani je bila peta na olimpijskih igrah v Tokiu, pred tem pa jo je marca na Poljskem v boju za zmago na dvoranskem EP premagala le Švicarka Angelica Moser, ki je bila tokrat na EP v kvalifikacijah četrta.

Za Šutejevo sta bili Norvežanka Lene Onsrud Retzius in nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja Grkinja Aikaterini Stefanidi. Slednja je bila na prejšnjih dveh EP zlata in tako brani naslov. Omenjene je Šutejeva označila kot tiste, ki bi se lahko potegovale za zmagovalni oder.

