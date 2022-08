V živo: Tina Šutej se je tik pred finalom poškodovala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženski finale skoka ob palici: Začetek: 20.00, Tina Putej si je na ogrevanju pred začetkom finala porezala dlan in nastopa s povito roko. Finalistke: Tina Šutej (Slo), Molly Caudery (VBr), Caroline Bonde Holm (Dan), Margot Chevrier (Fra), Aikaterini Stefanidi (Grč), Elina Lampela (Fin), Angelica Moser (Švi), Sophie Cook (VBr), Roberta Bruni (Ita), Wilma Murto (Fin), Lene Osnrud Retzius (Nor), Marie-Julie Bonnin (Fra)

Slovenska rekorderka Tina Šutej je kvalifikacije pred dvema dnevoma končala na prvem mestu, na EP je prišla kot lastnica najboljšega izida med nastopajočimi, v Eugenu je bila prejšnji mesec na četrtem mestu najboljša Evropejka, na dvoranskem svetovnem prvenstvu pa je marca letos osvojila bron za dvema predstavnicama ZDA.

"Želja je medalja, to je moj cilj in brez nje bi bila zelo razočarana," je po kvalifikacijah kratko napovedala.

Lani je bila peta na olimpijskih igrah v Tokiu, pred tem pa jo je marca na Poljskem v boju za zmago na dvoranskem EP premagala le Švicarka Angelica Moser, ki je bila tokrat na EP v kvalifikacijah četrta.

Za Šutejevo sta bili Norvežanka Lene Onsrud Retzius in nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja Grkinja Aikaterini Stefanidi. Slednja je bila na prejšnjih dveh EP zlata in tako brani naslov. Omenjene je Šutejeva označila kot tiste, ki bi se lahko potegovale za zmagovalni oder.

