Britanka z izidom sezone, Šutejeva peta

Tina Šutej, članica celjskega Kladivarja, je na dvoranskem atletskem mitingu srebrne svetovne serije v skoku s palico v francoskem mestu Rouen zasedla peto mesto, preskočila je 4,61 metra. Zmagala je Britanka Holly Bradshaw, nekdanja evropska dvoranska prvakinja in bronasta na prejšnjem EP na prostem je dosegla najboljši izid sezone s 4,85 m.

V moški konkurenci je zmagal svetovni podprvak in evropski prvak Šved Armand Duplantis s 6,03 m, na 6,19 m, s tem bi za centimeter izboljšal svoj lanski absolutni svetovni rekord, pa je bil trikrat neuspešen.

Druga je bila Belorusinja Irina Žuk, sedma na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019, tretji pa Grkinja Eleni Klaoudia Polak in Kanadčanka Alysha Newman. Vse tri so preskočile 4,62 m, le da je Žukova v prvem skoku, Britanka in Grkinja pa v drugem.

Presenetljivo zadnja, deseta, je bila Grkinja Katerina Stefanidi, olimpijska zmagovalko iz Ria de Janeira. Aktualna evropska prvakinja in nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017 je preskočila le začetno višino 4,43 m v drugem poskusu.

Tina Šutej je končala na petem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Šutejeva je začela na 4,33 m in letvico prvič podrla, uspešna pa je bila naslednjič. Na 4,43 m je bila prek letvice že prvič in je tedaj delila šesto mesto. Nato je bila na 4,53 m uspešna tretjič, kot tudi na 4,62 m. Ostala je v konkurenci petih tekmovalk, ki so nadaljevale z nastopom.

Tina Šutej je 3. februarja na dvoranskem atletskem mitingu svetovne serije v Ostravi na Češkem preskočila 4,70 m, kar je le pet centimetrov manj od njenega absolutnega državnega rekorda in je sedaj četrta po izidih sezone na svetu.

Pred njo sta na lestvici izidov sezone poleg Bradshawove le aktualna dvoranska svetovna prvakinja Američanka Sandi Morris (4,81 m), srebrna na prejšnjih olimpijskih igrah in zadnjih dveh SP na prostem, in Rusinja Anželika Sidorova (4,80 m). Slednja je aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019 in svetovna dvoranska podprvakinja ter bo v Torunu na Poljskem marca letos branila naslov evropske dvoranske prvakinje.

