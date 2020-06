Nove odpovedi in prestavitve tudi v atletiki

Organizatorji diamantne lige so odpovedali mitinga v Parizu in Eugenu.

Organizatorji diamantne lige so sporočili, da so odpovedali še dva mitinga, in sicer v Parizu in Eugenu. Obenem so prestavili še miting v angleškem Gatesheadu, ki bi moral biti 16. avgusta. Končno odločitev o izvedbi, ki naj bi bil po novem 12. septembra, bodo organizatorji sporočili naknadno v sodelovanju z oblastmi in zdravstveno stroko.