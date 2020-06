Do konca maja so dobili 261 prošenj za pomoč, ki so jih pregledali. Nato so ob pomoči posebne skupine, ki jo je vodil predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe ob še nekaj nekdanjih izjemnih atletinjah in atletih, po posebnih kriterijih izbrali upravičence.

Coe je v sporočilu zveze dejal, da so imeli prednost tisti, ki so zaradi popolnega izpada dohodkov zaradi prepovedi tekmovanj najbolj potrebni pomoči ter niso nikoli kršili protidopinških pravil. Morali so imeti tudi normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

Nanjo niso mogli računati tisti, ki so bili med prvimi šestimi na svetovnih lestvicah, ki so bili lani med šesterico na maratonih in cestnih tekmah zlate serije ter so zaslužili več kot 5.400 evrov iz nagradnih skladov lanske diamantne lige.

