Bo Diack pristal za zapahi?

Sojenje 87-letnemu Senegalcu Diacku se bo predvidoma nadaljevalo in končalo v četrtek, po podatkih AFP pa končne odločitve še ne bo vsaj nekaj tednov. Tožilstvo pa bo po njenih navedbah za kazniva dejanja, ki mu jih očitajo, zahtevalo štiri leta zaporne kazni in največ pol milijona evrov denarne kazni.

Diack je obtožen jemanja in dajanja podkupnin ter organiziranja pranja denarja. Mednarodno atletsko zvezo IAAF je vodil med letoma 1999 in 2015 in jo v tem času pripeljal na najnižjo točko v njenem obstoju. V zadnjih letih je bilo že veliko sodnih preiskav njegovih spornih poslov in korupcije. To je zaprlo vrata tudi njegovemu delu v Mednarodnem olimpijskem komiteju, katerega član je bil med letoma 1999 in 2013 ter potem častni član do leta 2015.

Po podatkih tožilstva naj bi se Diack z nečednimi dejanji in izsiljevanji atletov, ki so bili v dopinških postopkih, posredno ali neposredno okoristil za 3,45 milijona evrov.

V sodnem procesu je tudi njegov sin Papa Massata Diack, nekdanji marketinški svetovalec zveze, ki pa mu sodijo v odsotnosti, saj Senegal zavrača njegovo izročitev Franciji.

