Znane norme za nastop na dvoranskem EP v atletiki 2021

Evropska atletika (EA) je objavila norme za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo v Torunu na Poljskem prihodnje leto med 5. in 7. marcem, pet kvalifikacijskih tekem pa bo že 4. marca. Upoštevali bodo vse izide med 1. majem 2019 in 24. februarjem 2021.

EA je pojasnila, da so to storili, ker je bilo zaradi pandemije novega koronavirusa letos odpovedanih veliko mednarodnih in drugih tekmovanj.

Prihodnje leto bosta tako dve veliki dvoranski tekmi v razmaku dveh tednov. Kot prvo večje tekmovanje v športu na svetu že konec januarja odpovedano dvoransko svetovno prvenstvo v Nanjingu, nekdanji kitajski prestolnici. Sedaj je na programu med 19. in 21. marcem 2021.

Atletika bo imela sicer prihodnje leto zgoščen koledar tekem, ki so bile letos prestavljene, med njimi tudi vsa največja tekmovanja vključno z olimpijskimi igrami. Le odpovedanega evropskega prvenstva na prostem, ki bi ga morali pripraviti avgusta letos v Parizu, ne bodo nadomeščali.

Olimpijske igre so prestavljene na naslednje leto, od 23. julija do 8. avgusta. Ameriško mesto Eugene bi moralo prihodnje leto po prvotnem koledarju gostiti svetovno prvenstvo na prostem, a bo to sedaj med 15. in 24. julijem 2022.