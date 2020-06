Pokal Fed in Davisov pokal prestavljena

Prenovljeno reprezentančno tekmovanje za ženske (po vzoru novega Davisovega pokala) bi morali izvesti v tem letu, a so zaradi položaja z novim koronavirusom v državi turnir prestavili na kasnejši datum. Obenem ob koncu leta ni bila na voljo niti dvorana Laszla Pappa.

"Poleg zasedenosti dvorane in ukrepov madžarskih oblasti v zvezi s covidom-19, težave predstavlja tudi logistika. Vse skupaj preprečuje varno izvedbo zaključnega turnirja tako za sodelujoče ekipe kot vso ostalo osebje," je ITF sporočil v izjavi za javnost.

Poleg zaključnega turnirja so prestavili tudi osem kvalifikacijskih dvobojev, ki bi morali biti odigrani letos marca. Ti bodo na sporedu februarja 2021, dali pa bodo osem udeleženk kasnejših bojev za nastop na zaključnem turnirju za leto 2021.

Na zaključni turnir za leto 2020, ki bo na sporedu aprila drugo leto, so uvrščene Francija, Rusija in Madžarska v skupini A, Avstralija, Belorusija in Belgija v skupini B, ZDA, Španija in Slovaška v skupini C ter Češka, Nemčija in Švica v skupini D. V izločilne boje se uvrsti le zmagovalka skupine.

Skupni denarni sklad turnirja bo 16 milijonov evrov, igralke bodo prejele slabih 10,7 milijona evrov, nacionalne zveze pa preostanek razpoložljivih sredstev.

Na leto 2021 prestavljen tudi Davisov pokal

Zaključni turnir Davisovega pokala v Madridu je prav tako prestavljen na leto 2021, so sporočili na uradni strani tekmovanja. Zaključni turnir 18 najboljših moških reprezentanc bo na sporedu med 22. in 28. novembrom 2021. Razlog za odpoved pa so logistične težave in ukrepi v boju za zajezitev novega koronavirusa.

Turnir bi se moral letos odviti med 23. in 29. novembrom, a so bili organizatorji v Madridu primorani prestaviti zaključno tekmovanje na naslednje leto. Tako so se odločili tudi v ženski različici tekmovanja, v pokalu Fed, ki bo na sporedu aprila prihodnje leto.

Obračun Slovenije in Paragvaja v drugi svetovni skupini, ki bi se moral odviti septembra letos, bo na sporedu bodisi marca bodisi septembra 2021.

Na zaključnem turnirju leta 2021 bodo naslov branili reprezentanti Španije, ki so v lanski prvi različici prenovljenega Davisovega pokala ugnali Veliko Britanijo.

Na zaključnem turnirju se bodo pomerile Španija, Rusija in Ekvador v skupini A, Kanada, Kazahstan in Švedska v skupini B, Francija, Velika Britanija in Češka v skupini C, Hrvaška, Avstralija in Madžarska v skupini D, ZDA, Italija in Kolumbija v skupini E ter Srbija, Nemčija in Avstrija v skupini F.

V izločilne boje se uvrstijo zmagovalci skupin ter dve najboljši drugouvrščeni reprezentanci.

Skupni denarni sklad največjega moškega reprezentančnega tekmovanja bo 23 milijonov evrov, igralci bodo prejeli 15,3 milijona evrov, nacionalne zveze pa 7,7 milijona evrov. Zmagovalec bo dobil 2,1 milijona evrov.

