Mesec Košir in Agata Zupin prva na 400 m na DP v Zagrebu

Lovro Mesec Košir je za dobro sekundo zaostal za pet let starim slovenskim rekordom Luke Janežiča.

Lovro Mesec Košir je za dobro sekundo zaostal za pet let starim slovenskim rekordom Luke Janežiča. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Lovro Mesec Košir (Mass) je na slovenskem dvoranskem prvenstvu v atletiki, ki je dva dni z delom disciplin potekalo v Zagrebu, zmagal na 400 m (47,17) in dobro sekundo zaostal za pet let starim slovenskim rekordom (46,02) Luke Janežiča. Na tej razdalji je slavila tudi Agata Zupin (Velenje) z osebnim rekordom 53,22 sekunde.

"V soboto sem zmagal tudi na 200 m, na razdalji, v kateri je v zavoju težko teči z visoko hitrostjo. To je bil trening s ciljem, da ubranim oba naslova. Na 400 m sem bil danes sam v skupini, odtekel svoj ritem, malo je zmanjkalo, da bi dosegel še boljši čas. Sedaj sem nekoliko izboljšal povprečje sezone in sem na meji svetovne lestvice, da bi si zagotovil nastop na dvoranskem EP marca v Istanbulu, čakam na zaključno lestvico," je povedal Lovro Mesec Košir.

Bil je bil pet sekund pred drugouvrščenim v zadnji skupini. V predzadnji je zmagal s slabo sekundo počasnejšim časom Ian Matic Guček (Kladivar, 48,07), slovenski rekorder na 400 m ovire, ki je bil skupno drugi.

Agata Zupin vesela z doseženim v zimski sezoni

Agata Zupin: Tekla sem sama, vesela sem, da z dobrim rezultatom zaključujem zimsko sezono. Foto: Peter Kastelic/ Sportida Agata Zupin je po sobotnem drugem mestu v finalu na 60 m, kjer je v Celju v predteku dosegla najboljši izid in osebni rekord, slednjega zabeležila tudi drugi dan DP v Zagrebu. Na 400 m je državna rekorderka na prostem na tej razdalji z ovirami tekla 53,22 sekunde in zmagala pred Karolino Zbičajnik (Štajerska, 54,57).

"Tekla sem sama, vesela sem, da z dobrim rezultatom zaključujem zimsko sezono. Prvi del teka je bil malo počasnejši, zato mi je ostalo precej moči za zaključek. Želim si, da bi poleti nadgradila formo iz dvoranske sezone," je pojasnila Zupin.

Tesna zmaga Maruše Mišmaš Zrimšek

Maruša Mišmaš Zrimšek: Na koncu bi lahko celo zmagala najhitrejša iz druge skupine, ker smo bile v moji tako počasne. Foto: Grega Valančič/Sportida Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), ki je v soboto na 800 m le za šest stotink prehitela Jernejo Smonkar (Velenje), je dan pozneje na 1500 m prav tako zmagala v tesnem obračunu, ko je s 4:37,37 za 16 stotink premagala Veroniko Sadek (AADS). Slednja je zmagala v drugi skupini.

"Na koncu bi lahko celo zmagala najhitrejša iz druge skupine, ker smo bile v moji tako počasne. Nova tesna zmaga kot že v soboto, ko sva se z Jernejo 'dajali' vse do cilja. Utrujena sem po tekmi v Lievinu in zadovoljna z izidom na 400 m. Ta vikend je bil dober trening za EP marca v Istanbulu, kjer bodo kvalifikacije in finale v dveh zaporednih dnevih," je pojasnila Mišmaš Zrimšek.

Dve zmagi, po slavju na 3000 m, je dosegel tudi Vid Botolin (Kladivar), ki je na 1500 m tekel 3:51,26. V suvanju krogle je zmagala državna rekorderka v metu diska Veronika Domjan (Ptuj, 12,69 m).

Vrnitev Klare Lukan

Klara Lukan: Zelo sem vesela, da sem se po enem letu vrnila v tekmovalni ritem. Foto: Peter Kastelic/ Sportida Klara Lukan (Kladivar) se je po poškodbi leve noge v prejšnji sezoni v soboto vrnila z 8:55,80 na 3000 m. "Zelo sem vesela, da sem se po enem letu vrnila v tekmovalni ritem. Počutila sem se odlično in uživala, ko sem tekla 15 dvoranskih krogov. To je bil tudi odličen trening za naslednji vikend, ko bom na 3000 m v močni mednarodni konkurenci nastopila na finalu letošnje svetovne dvoranske serije v Birminghamu," je povedala Lukan.

Pred štirimi leti je na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila srebrno medaljo med mladinkami, julija predlani pa si je na EP do 23 let v estonskem Tallinnu v teku na 5000 m prav tako pritekla srebro. Leta 2021 si je izborila tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu in odstopila.

DP v krožnih tekih in suvanju krogle je potekalo v okviru hrvaškega dvoranskega državnega prvenstva v tamkajšnji prestolnici. Na edini pokriti slovenski krožni stezi v Novem mestu je pred časom snežno neurje podrlo streho. Preostale discipline so bile v soboto v Celju.

Izidi: Člani: - 400 m:

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 47,17

2. Ian Matic Guček (Kla) 48,07

3. Maj Janža (Mass) 48,48 - 1500 m:

1. Vid Botolin (Kla) 3:51,26

2. Anže Svit Požgaj (AADS) 3:56,27

3. Tobi Gaberšček (PSČ) 3:57,43 Članice: - 400 m:

1. Agata Zupin (Vel) 53,33

2. Karolina Zbičajnik (Šta) 54,57

3. Ajda Kaučič (PMb) 55,68 - 1500 m:

1. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 4:37,37

2. Veronika Sadek (AADS) 4:37,53

3. Nika Fajfar (Šta) 4:38,66 - krogla:

1. Veronika Domjan (Ptu) 12,69

2. Hana Urankar (Kla) 12,44

3. Nuša Lužnik (SlG) 12,05

