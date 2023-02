Čurin Prapotnik izboljšal državni rekord do 23 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetnajstletni Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je na atletskem državnem prvenstvu v Celju v teku na 60 m izboljšal slovenski rekord za mlajše člane s 6,67 sekunde in štiri stotinke zaostal za normo (6,63) za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu marca v Carigradu. V Zagrebu je pred tem 4. februarja s 6,69 izenačil dve desetletji star slovenski rekord do 23 let.