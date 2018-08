Mišmaševa po novem hitrem teku: V prihodnje bom zagotovo še hitrejša

Maruša Mišmaš (Mass Ljubljana) je zadnji dan atletskega evropskega prvenstva v Berlinu v finalu na 3000 m zapreke zasedla 11. mesto z drugim časom njene kariere (9:34,50). To je bil zadnji nastop desetčlanske slovenske reprezentance na EP, ki je med drugim zabeležila še četrto mesto Martine Ratej v metu kopja in peto Luke Janežiča na 400 m. Na 3000 m zapreke je zmagala Nemka Gesa-Felicitas Krause (9:19,80).

Mišmaševa je v petek v kvalifikacijah v drugi skupini zasedla šesto mesto in se z novim državnim rekordom, 9:34,28, zanesljivo uvrstila v finale, skupno pa je tedaj dosegla sedmi čas med vsemi.

Noro vzdušje

"Bilo je noro vzdušje in mi od glasnih navijačev še vedno šumi v ušesih. Res sem uživala med tekom. Startala sem na medaljo, tako se tudi teče v finalu. Začela sem teči v ospredju, nisem sicer mislila pred tekmo, da bom povsem prva. Nisem namreč želela teči zadaj v koloni. Ves čas v nadaljevanju, ko nisem bila povsem na čelu, sem skušala biti med vodilnimi. Tako je bilo do petega kroga, potem pa me je malo pobralo. Zdaj vem, kaj mi še manjka, da bi bila čisto med najboljšimi. Ponosna sem nase, da sem se borila, vesela in zadovoljna ter motivirana za naslednja leta," je bila nasmejana Mišmaševa.

Triindvajsetletna Grosupeljčanka je pogumno začela in narekovala ritem krog in pol, šest krogov pred koncem pa je bila na tretjem mestu. Krog pozneje je bila četrta, štiri kroge pred koncem pa je bila še mesto nižje. Peto mesto je imela v rokah tudi tri in dva kroga pred ciljem. Tedaj je vodilna četverica pospešila in Mišmaševa se je znašla na čelu zasledovalne skupine, a kmalu nazadovala na njen rep ter zadnji krog začela na devetem mestu, potem pa sta jo prehiteli še dve tekačici.

Trener ji je dejal, naj teče "na kolajno"

Leta 2014 je bila v Zürichu na njenem prvem članskem EP na 10. mestu. "Hotela sem izboljšati to uvrstitev, pa mi ni uspelo, s tem pa nisem najbolj zadovoljna. Če bi začela malo počasneje, bi verjetno na koncu sama prehitela nekaj deklet, ki so me na koncu ugnale. Toda trener Tevž Korent mi je dejal, da naj tečem na medaljo," je pojasnila Mišmaševa.

Mimaševa je bila leta 2013 v Rietiju mladinska evropska podprvakinja, dosegla je že nekaj vidnejših dosežkov na članskih velikih tekmah, po dveh letih težav s poškodbami pa se je letos uspešno vrnila na atletske steze. Na zadnjih tekmah pred EP se je dvakrat zelo približala svojemu prejšnjemu državnemu rekordu, ki ga je v Berlinu izboljšala že v kvalifikacijah.

Na prvem mestu je končala domačinka Nemka Gesa-Felicitas Krause. Foto: Reuters

Svetla prihodnost: V naslednjih letih bom še hitrejša

"Kar nekaj let me še čaka v atletiki, to je moja prva sezona po operaciji, zato nisem toliko trenirala, kot bi sicer. Čaka me veliko več pretečenih kilometrov v naslednjih letih, veliko več vaj za hitrost in moč. Imam še veliko rezerv. Toda dvakrat v treh dnevih sem tekla zelo hitro, v naslednjih letih pa bom gotovo še hitrejša," je končala Mišmaševa.

V ponedeljek bo s fantom, ki je prišel z avtom navijati v nemško prestolnico, odpotovala v domovino. Do konca sezone pa jo čaka še en nastop, 2. septembra ponovno v Berlinu.

