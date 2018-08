Švedski najstnik navdušil, velika napaka Izraelke, Mišmaševa 11. #video

V štafetah 4 x 100 m so zmagale Britanke z izidom sezone na svetu (41,88) in Britanci (37,80). Dvaindvajsetletna Dina Asher-Smith, zadnja tekačica v britanski štafetni zasedbi, je tako postala šele tretja v zgodovini EP, ki je osvojila tri medalje na enem prvenstvu; na 100, 200 m in v štafetah sta pred njo slavili le še Petra Kandarr (1969) in Katrin Krabbe (1990) iz nekdanje Vzhodne Nemčije.

Na 5000 m je Sifan Hassan iz Nizozemske osvojila zlato z rekordom prvenstev (14:46,12), v troskoku Portugalec Nelson Evora (17,10 m), na 1500 m Britanka Laura Muir (4:02,32), v metu kladiva pa dvakratna olimpijska zmagovalka in trikratna svetovna prvakinja Poljakinja Anita Wlodarczyk (78,94 m), ki je s tem na EP slavila četrtič v nizu.

Maruša Mišmaš je končala na 11. mestu. Foto: Getty Images

Šved izboljševal osebni rekord kot za šalo

Izjemno predstavo je prikazal najstnik Duplantis, ki je imel doslej osebni rekord 5,93 m. Letvice na višinah 5,95 m, 6,00 in 6,05 je zmogel v prvih poskusih, le na 5,80 m je bil uspešen "šele" drugič. Tudi Rus Timu Morgunov, ki je bil z osebnim rekordom 6,00 m drugi, je odlično opravil svoje prvo veliko člansko tekmovanje. Svetovni rekorder (6,16 m) Renaud Lavillenie iz Francije je bil tretji (5,95 m) in je na koncu lahko le gledal dvoboj možnih naslednikov.

Duplantis je postal najmlajši v zgodovini EP, ki je osvojil zlato v tehničnih disciplinah; pred njim je druga skandinavska najstniška senzacija, 17-letni Norvežan Jakob Ingebrigtsen, to dosegel v tekaških disciplinah z dvojno zmago na 1500 in 5000 m. Veteran Evora, prvi na SP 2007 in na OI 2008, je pri 34 letih osvojil evropski naslov in je edini presegel 17,10 m.

Izraelka si je privoščila napako

Laura Muir je upravičila vlogo favoritinje; petindvajsetletnica je marca letos postala dvoranska svetovna podprvakinja. Druga je bila Poljakinja Sofia Ennaoui (4:03,08), tretja pa druga Britanka Laura Weightman (4:03,75).

Lonah Chemtai Salpeter je mislila, da je že v cilju, a se je motila. Foto: Reuters

Sifan Hassan je lani na SP v Londonu osvojila bron, tokrat pa je na pet kilometrov gladko ugnala vse tekmice. za evropsko rekorderko sta bili v cilju Britanka Eilish McColgan (14:53,05) in branilka naslova Yasemin Can iz Turčije (14:57,63).

Pa bi se lahko tekma razpletla povsem drugače, če ne bi velike napake storila Izraelka Lonah Chemtai Salpeter, ki je na tem EP že slavila na 10.000 m. Bila je tik za Hassanovo, ko je zvonec oznanil, da bosta šli v zadnji krog. Izraelka pa se je ustavila, misleč da je že konec tekme, in je šele po nekaj sekundah ugotovila, da ni tako. Z državnim rekordom je sicer prišla v cilj, vendar šele kot četrta.

Napaka Izraelke

Belgijec do evropskega zlata z rekordom prvenstev

Belgijec Koen Naert in Belorusinja Volha Masuronak sta zmagovalca maratona na evropskem atletskem prvenstvu v Berlinu.

Naert je zadnji dan prvenstva zmagal prepričljivo, s časom 2:09:51 je postavil rekord prvenstev. Švicar Tadesse Abraham na drugem mestu je zaostal minuto in 43 sekund, še 25 sekund več je bil na tretjem mestu počasnejši Italijan Yassine Rachika.

Koen Naert je evropski prvak v maratonu. Foto: Reuters

Ženski tek je bil bolj izenačen, Masuronakova je s časom 2:26:22 le za šest sekund premagala Francozinjo Clemence Calvin, devet sekund pa je zaostala Čehinja Eva Vrabcova Nyvltova.

Slovenija ni imela svojega predstavnika.

