Čeh le za olimpijskim prvakom, Šutejeva tretja, izjemna Sidorova le še za Išinbajevo

Kristjan Čeh je bil na mitingu diamantne lige v metu diska drugi s 65,39 m, pred njim je bil le švedski olimpijski zmagovalec in svetovni prvak Daniel Stahl s 66,49 m. Slovenska rekorderka Tina Šutej je v skoku s palico zasedla tretje mesto s 4,67 m. Zmagala je Rusinja Anželika Sidorova, olimpijska podprvakinja in aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019. Vse poskuse do 4,91 m je zmogla v prvih skokih, na 5,01 m pa je bila uspešna tretjič in je sedaj druga vseh časov. Rekord s 5,06 m drži Jelena Išinbajeva

Dvaindvajsetletni Kristjan Čeh, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu v finalu osvojil peto mesto, je bil tokrat le za Stahlom. Tretji je bil Jamajčan Fedrick Dacres, svetovni podprvak (65,33 m), četrti Andrius Gudžius iz Litve, aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (64,04 m), peti srebrn na OI, Šved Simon Pettersson (63,68 m), šesti in zadnji pa bronast na OI Avstrijec Lukas Weisshaidinger (63,20 m), bronast tudi na SP v Dohi in leto prej na EP v Berlinu.

Čeh je v prvi seriji ostal brez izida, povedel je Stahl s 66,49 m. Ptujčan je bil z 62,69 m po drugi seriji na začelju peti, Petterson pa je bil še drugič brez izida. Zanimivo je, da je imel v tej seriji le Čeh veljaven dosežek, brez njega pa znova v tretji seriji.

V njej je Dacres napredoval na drugo mesto s 64,92 m, le še Petterson pa je imel veljaven met, a je bil z 61,44 m zadnji. Čeh je v četrti seriji prešel s petega na tretje mesto s 64,67 m.

Četrti je bil Gudžius (63,96 m), peti Petterson (63,31 m), šesti pa Weisshaidinger (63,20 m), vsi so največ dosegli prav v četrtih poskusih. Tudi v peti seriji so vsi, razen Stahla in Weisshaidingerja, izboljšali svoje dosežke, Čeh pa je s 65,39 m napredoval na drugo mesto. Tretji je bil Dacres (65,33 m), četrti Gudžius (64,04 m).

Čeh je imel v odločilni šesti seriji edini veljaven met, a je 64,07 m ostal drugi za Stahlom, ki tako ostaja edini iz svetovnega vrha, ki ga Čeh doslej še ni premagal.

Višje od Anželike Sidorove je skočila le Jelena Išinbajeva. Foto: Guliverimage

Sidorova prvič prek 5,01 metra

V skoku s palico je zmagala Rusinja Anželika Sidorova. Olimpijska podprvakinja in aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019 je 5,01 m zmogla v tretjem poskusu in je postala druga najboljša v tej disciplini vse časov na prostem. Prek petih metrov sta doslej v zgodovini zunaj skočili le svetovna rekorderka iz Rusije Jelena Isinbajeva (5,06 m) in Američanka Sandi Morris (5,00 m), v dvorani pa Američanka Jennifer Suhr s 5,03 m in Isinbajeva (5,01 m).

Sidorova je poskuse do vključno 4,96 m zmogla v prvih skokih in je že tedaj dosegla najboljši izid sezone na svetu ter je z osebnim rekordom postala tretja najboljša vseh časov na prostem. To je nato še nadgradila. Druga je bila četrta iz Tokia Katerina Stefanidi iz Grčije. Aktualna evropska prvakinja in nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017 je skočila 4,77 m.

Šutejeva je med šesterico finalistk v prvih poskusih preskočila 4,47, 4,57 in 4,67 m. Po tej seriji je Ljubljančanka, ki zadnja leta živi v Celju, prevzela vodstvo skupaj s Sidorovo.

Tretja je bila Stefanidijeva, ki je popravljala na višini 4,57 m. Britanka Holly Bradshaw, bronasta v Tokiu, je po prvih uspešnih skokih na uvodnih višinah na 4,67 m letvico podrla v prvih dveh poskusih in si šele v tretjem zagotovila nadaljevanje tekmovanja.

Tina Šutej je končala na tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Že po 4,75 m so bile v igri le še omenjene štiri tekmovalke. Poleg Belorusinje Irine Žuk, ki je v drugem poskusu zmogla začetno višino, je letvico na 4,57 m trikrat presenetljivo potrla tudi Američanka Katie Nagoette, ki je v Tokiu pred mesecem dni osvojila zlato olimpijsko medaljo. Tokrat pa je ostala brez izida, saj je 4,47 m izpustila.

Na 4,77 m je Šutejeva trikrat podrla lestvico, tako kot tudi Bradshawova. V prvi poskusih sta bili uspešni Sidorova, ki je vodila, ter Stefanidijeva, ti dve skakalki sta se pomerili za zmago. Šutejeva je bila dokončno tretja, nazadnje je skakala na višini, ki je dva centimetra višja od njenega slovenskega rekordu (4,75 m), ki ga je dosegla 5. julija 2020 v Ljubljani.

Na 4,84 m je Sidorova letvico preskočila v prvem skoku, Stefnidijeva pa ne in je nato nadaljevala na 4,91 m, kjer pa je tudi dvakrat podrla. Spet je bila v prvem poskusu prek letvice Sidorova, ki je tako zmagala. Nadaljevala je na 4,94 m in nato na 5,01 m. Tu je prvič in drugič letvico podrla, tretjič pa se je vpisala v zgodovino.

Šutejeva pa je po delitvi petega mesta na olimpijskih igrah v Tokiu in srebrni medalji na marčevskem evropskem prvenstvu v dvorani na Poljskem znova potrdila uspešno sezono in v svetovnem vrhu ostala kljub poškodbi.