Olimpijska prvakinja navdušila v Zürichu

Rusinja Marija Lasickiene, olimpijska zmagovalka in trikratna svetovna prvakinja, je prvi dan finala atletske diamantne lige v Zürichu v skoku v višino preskočila 2,05 m, kar je najboljši izidu sezone na svetu. Drugi dan finala, v četrtek, bosta nastopila tudi slovenska predstavnika Kristjan Čeh (disk) in Tina Šutej (palica).

Lasickienejeva je bila neuspešna na 2,07 m, kar pa bi bilo še vedno dva centimetra manj od svetovnega rekorda 2,09 m, ki ga je Bolgarka Štefka Kostadinova dosegla leta 1987. Prek dveh metrov sta tokrat skočili še Ukrajinka Jaroslava Mahučik (2,03 m) in Avstralka Nicola McDermott (2,01 m).

Olimpijski prvak spet bestel

Ponovno je v suvanju krogle blestel svetovni rekorder Ryan Crouser. Ameriški olimpijski prvak 2016 in 2021 je z 22,67 m postavil rekord mitinga in tako kot v Tokiu ugnal rojaka Joea Kovasa (22,29 m), tretji je bil Srb Armin Sinačević (21,86 m). Tudi pri ženskah je zmaga v tej disciplini odšla v ZDA, slavila je Maggie Ewen (19,41 m).

V skoku v daljino je bila najboljša Srbkinja Ivana Španović. Foto: Guliverimage

Srbkinja slavila v skoku v daljino

V skoku v daljino sta bila najboljša s 6,96 m Srbkinja Ivana Španović, četrta v Tokiu, in Šved Thobias Montler (8,17 m), evropski dvoranski podprvak. Na 560 m dolgi premični progi, ki so jo postavili ob operni hiši, je na 5000 m prva v cilj prišla Francine Niyonsaba iz Burundija (14:28,98), olimpijska podprvakinja Hellen Obiri iz Kenije je bila druga (14:29,68). Med atleti je bil najhitrejši Etiopijec Berihu Aregawi (12:58,65).

Švicarski organizatorji so za finale odšteli okrog milijon evrov, prvih sedem posamičnih nastopov pa so gledalci videli v mestu na za to posebej pripravljenem prizorišču ob Ženevskem jezeru. Preostalih 25 disciplin bo v četrtek gosti sloviti stadion Letzigrund.