Čeh in Horvatova slavila v Zagrebu, kjer so videli rekordno znamko

"Sem kar zadovoljen z doseženim rezultatom. Vzdušje na tekmi je bilo zelo dobro in mi je tudi malo pomagalo to navijanje. Sem nastopil še nekoliko bolje, kot na prejšnji tekmi v Švici, dva meta sta mi zelo dobro uspela. Sem še vedno v dobri formi, to je lep obet za finale diamantne lige v Eugenu, ker bom branil lansko zmago," pa je povedal Čeh.

V prvi seriji je vrgel 67,43 m, nato 68,48 m, v tretji, četrti in peti je ostal brez veljavnega izida. Tekmo je sklenil s 67,92 m. Tako je rekord mitinga (68,87 m) še vedno v lasti svetovnega prvaka Daniela Stahla. Šveda tokrat ni bilo v hrvaško prestolnico.

Drugi je bil Jamajčan Fedrick Dacres (66,54 m), svetovni podprvak leta 2019, tretji Avstralec Matthew Denny (65,25 m), četrti na letošnjem SP in tudi na OI v Tokiu.

Anita Horvat se je edina spustila pod dve minuti. Foto: Peter Kastelic/AZS

Horvat, 7. septembra je napolnila 27 let, je ugnala Avstralko Catriono Bisset (2:00,03). Do zmage je prišla v zaključnem finišu, kar ji na nedavnem svetovnem prvenstvu ni uspelo in je ostala brez finala.

"Po dveh tekmah sem končno prišla znova do svojega pravega finiša. Lepo je, da so mi noge v zaključku znova stekle. Nisem želela začeti prehitro, v predzadnji ravnini mi ni šlo najbolje, a pomembno je, da je bilo na koncu znova super," je pojasnila Horvat.

Kenijka s svetovnim rekordom, Mišmaš Zrimšek tretja

Kenijka Beatrice Chepkoech je na 2000 m zapreke, ki ni pogosto na programih tekem, tekla najboljši izid vseh časov (5:47,42), druga je bila njena rojakinja Winnie Jemutai (5:52,92), tretja pa s slovenskim rekordom 5:53,38 Maruša Mišmaš Zrimšek. Ta je imela doslej drugi izid vseh časov, sedaj je četrta, pred tem je bila hitrejša od nje le Nemka Gesa Felicitas Krause, ki je 5:52,80 tekla v Berlinu 1. septembra 2019. Ta izid je izboljšala Chepkoech.

Slednja disciplina, ki je ne vodijo med svetovnimi rekordi, je bila kot osrednja disciplina na koncu glavnega programa 73. Hanžekovićevega memoriala. "Veselila sem se tega teka. V Zagrebu je bilo tudi veliko navijačev, a sem zbolela pred tednom dni in se je to poznalo danes. Kljub temu sem dobro tekla, jezi me, ker sem eno mesto spet izgubila v zaključku. Obenem je to tudi dobra popotnica za finale diamantne lige v Eugenu naslednji teden," je povedala Mišmaš Zrimšek.

Foto: Peter Kastelic/AZS

V teku na 100 m je pod desetimi sekundami edini tekel Kenijec Ferdinand Omanyala (9,94). V troskoku je zmagala dvakratna svetovna podprvakinja Jamajčanka Shanieka Ricketts s 14,53 m, Celjanka Eva Pepelnak je bila šesta (13,51 m).

Klara Lukan, ki je nedavno uspešno zaključila študij biologije, je na 1500 m z osebnim rekordom 4:11,05 zasedla 12. mesto, najboljša je bila Španka Esther Guerrero (4:02,88). Joni Tomičić Prezelj je imela 13. čas na 100 m ovire (13,72), z rekordom mitinga je zmagala olimpijska zmagovalka in svetovna podprvakinja Jasmine Camacho-Quinn iz Portorika (12,47).

Rok Ferlan je pritekel do zmage. Foto: Peter Kastelic/AZS

Janežič po hudi poškodbi do svojega izida sezone, Ferlan zmagal

Na atletskem mitingu zlate serije Svetovne atletike v Zagrebu so v nacionalnem popoldanskem programu, ki ni bil v sklopu svetovne serije, zelo dobro nastopili Rok Ferlan z zmago v teku na 400 m ter z drugima mestoma Maja Mihalinec Zidar na 200 m ter Agata Zupin na 400 m ovire.

Nastopila je še kopica slovenskih predstavnikov, najbolj množično v tekih na 400 m. Slovenski rekorder na tej razdalji Luka Janežič, ki je moral zaradi hude poškodbe izpustiti prejšnjo sezono, je tekel svoj izid sezone (47,35), kar je bilo dovolj za tretje mesto. Med skoraj popolno ekipo slovenske štafete je zmagal državni prvak na prostem Ferlan (46,54), letošnji dvoranski slovenski prvak Lovro Mesec Košir je bil drugi (46,75), šesti pa Jure Grkman (48,65).

Slovenski rekorder na 400 metrov Luka Janežič, ki je moral zaradi hude poškodbe izpustiti prejšnjo sezono, je tekel svoj izid sezone (47,35), kar je bilo dovolj za tretje mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zupinova hitrejša kot na SP

V teku na stadionski krog z ovirami je bila Agata Zupin druga v teku B z boljšim časom kot na nedavnem SP (57,08), Aneja Simončič je bila tri mesta za njo (1:01,08).

Maja Mihalinec Zidar je na 100 m s 11,77 sekunde (veter -0,3 m/s) zaostala le za Nizozemko Nadine Visser. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Maja Mihalinec Zidar, povratnica na tekmovališča v tej sezoni po rojstvu hčerke, je na 100 m s 11,77 sekunde (veter -0,3 m/s) zaostala le za Nizozemko Nadine Visser (11,46). Na tem najkrajšem sprintu sta bila Slovenca na prvih dveh mestih, Andrej Skočir (10,69) je bil pred Jernejem Gumilarjem (10,70).

Na 800 m je zmagala Veronika Sadek (2:06,40), sedma v skupini je bila Hana Jošt (2:16,21). Med atleti pa je bil na dva stadionska kroga Rok Markelj četrti (1:48,70), sedmi Svit Anže Požgaj (1:52,23), deseti pa Žiga Jan (1:56,80).

Na 800 moetrov je zmagala Veronika Sadek. Foto: Peter Kastelic

Maj Bizjak je bil v slabo zasedenem skoku s palico šesti (4,87 m). Na 3000 m je bil za ritem v glavnem programu zadolžen Žan Rudolf, na 800 m pa Jan Vukovič.