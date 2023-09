Lia Apostolovski spet prek 190 centimetrov

Lia Apostolovski je na atletski diamantni ligi v Bruslju, kjer je bila edina slovenska predstavnica, v skoku v višino zasedla šesto mesto z 1,91 metra. S tem je na osmem mestu v seštevku discipline in druga v čakalnici za nastop na finalu lige 16. in 17. septembra v Eugenu v ZDA. Zmagala je svetovna prvakinja, Ukrajinka Jaroslava Mahučik.

V Eugenu, kjer je lani v metu diska postal svetovni prvak, bo Kristjan Čeh branil lansko zmago v diamantni ligi, Tina Šutej tretje mesto v skoku s palico, nastopila pa bo tudi Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m zapreke.

"Lepo višino sem dosegla, ne glede na vse"

"Zelo sem zadovoljna z nastopom, sploh glede na to, da sem imela v zadnjem obdobju veliko tekem. Iz prejšnje diamante lige na Kitajskem sem prišla šele v torek ponoči in časovna razlika je tudi naredila svoje. Lepo višino sem dosegla, ne glede na vse. Tudi uvrstitev v seštevku diamantne lige je izvrstna, posebej, ker sem tekmovala le trikrat od sedmih možnosti. To je res lep zaključek sezone, v kateri sem izpolnila cilje in dosegla tudi osebni rekord. Druga sem sedaj na večni slovenski lestvici, prebila sem se v finale SP in to vse po poškodbi, ki sem jo imela pred poletno sezono," je bila zadovoljna Lia Apostolovski.

Lia Apostolovski je na tekmi v belgijski prestolnici tretjič v sezoni in karieri nastopila na diamantni ligi. Izpustila je začetno višino na 1,75 m ter po prvič preskočeni višini na 1,80 m delila prvo mesto. Tako je bilo tudi po naslednjih dveh skokih na 1,84 m in 1,88 m. Tedaj so bile na čelu štiri skakalke, le Mahučik pa dotlej še ni skakala.

Precejšnje težave je imela Avstralka Eleanor Patterson, ki ji na drugem mestu na SP v Budimpešti ni uspelo ubraniti naslova svetovne prvakinje. Letvici na 1,84 m in 1,88 m je preskočila šele drugič in bila s tem na petem mestu. Letvico so nato postavili na 1,91 m, v konkurenci je bila le še šesterica tekmovalk.

Apostolovski je prvič podrla letvico, uspešni pa sta bili Ukrajinka Irina Geraščenko, nekdanja dvoranska evropska podprvakinja, in Britanka Morgan Lake, nekdanja svetovna in evropska mladinska prvakinja. Članica ljubljanskega Massa je bila uspešna drugič, tako kot tudi Mahučik in Srbkinja Angelina Topić, bronasta lani na EP, s katerima si je delila tretje mesto. Patterson je letvico preskočila šele tretjič.

Triindvajsetletna Slovenka je nato trikrat neuspešno skakala na višini 1,94 metra, centimeter več je za osebni rekord skočila letos pred SP. Prvič je bila uspešna Topić in povedla, drugič pa Mihučik in Patterson, te tri so ostale edine v boju za zmago. Mahučik je nato 1,97 preskočila prvič za vodstvo, Topić je izenačila svoj srbski rekord v tretjem skoku, Patterson pa je tam končala nastop na tretjem mestu. Mlada Srbkinja potem ni bila uspešna na dveh metrih in tekma je bila odločena.

Shericka Jackson zdaj zaostaja le še za Florence Griffith Joyner. Foto: Guliverimage

Na 47. memorialu Iva Van Damma je sicer s 4:43,13 Norvežan Jakob Ingebrigtsen izboljšal svetovni rekord na 2000 m, ki je redko na programih tekmovanj. Najboljši čas v zgodovini diamantne lige je na 200 m tekla Jamajčanka Shericka Jackson (21,48), že po finalu na SP v Budimpešti se je z 21,41 povzpela na drugo mesto, pred njo je z 21,34 le Američanka Florence Griffith Joyner (1988).

Haruka Kitaguchi je v metu kopja s 67,38 m postavila ne le japonski rekord, ampak tudi izid sezone na svetu. Na 400 m ovire je za več kot sekundo in pol tekmice ugnala Nizozemka Femke Bol za rekord mitinga (52,11).

Šved Armand Duplantis je v skoku s palico vnovič edini preskočil več kot šest metrov in s 6,10 m poskrbel za rekord mitinga, Svojega absolutnega svetovnega rekorda na 6,23 metra pa vnovič ni izboljšal, čeprav je bil v tretjem poskusu zelo blizu. Jamajčanka Shanieka Ricketts je v troskoku edina presegla 15 m (15,01 m). Dve stotinki je za rekordom mitinga v teku na 1500 m zaostala Britanka Laura Muir (3:55,34).

