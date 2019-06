Atletska zveza letos načrtuje nekaj nad milijon evrov prihodkov

Na redni letni skupščini Atletske zveze Slovenije (AZS) so potrdili delo v lanskem letu in načrte za letošnje, ko zveza načrtuje 1,083 milijona evrov prihodkov. V AZS je trenutno včlanjenih 68 klubov z 9373 registriranimi atleti in atletinjami, od tega je bilo lani na novo registriranih 1121.

Vsaj enkrat je na tekmovanjih zveze nastopilo 3480 posameznic in posameznikov.

"Od 2016, ko sem pričel predsedniški mandat, smo iz manj kot milijona proračuna prišli na 1,15 milijona evrov v 2018. Skupaj je v različne sisteme financiranja zveze vključeno 126 atletov in atletinj. Konec letošnjega januarja smo podpisali pogodbe s 16 najboljšimi atleti in atletinjami. Na seznamu so vsi tisti, od katerih največ pričakujemo na največji tekmi sezone, na svetovnem prvenstvu v Dohi od 28. septembra do 6. oktobra, pa tudi na drugih tekmovanjih," je povedal predsednik AZS Roman Dobnikar.

V vrhunski selekciji so Martina Ratej, Luka Janežič, Anita Horvat in Maruša Mišmaš, v internacionalni 1 Agata Zupin, Tina Šutej, Žan Rudolf, Veronika Domjan, Barbara Špiler, Nejc Pleško in Blaž Zupančič, v internacionalni 2 pa Jan Petrač, Maruša Černjul, Rok Puhar, Neja Filipič in Robert Renner.

Martina Ratej je poleg Luke Janežiča, Anite Horvat in Maruše Mišmaš v vrhunski selekciji. Foto: Getty Images

Več kot 15-odstotno povečanje sredstev glede na lansko leto

Dobnikar je povedal, da bo zveza v letu 2019 za programe atletov namenili prek 245.000 evrov, kar je več kot 15-odstotno povečanje sredstev glede na lansko leto, ter da se vsi zneski izplačujejo pravočasno, kot je navedeno v pogodbah.

Izpostavil je tudi prvo slovensko pokrito dvorano s krožno 200-metrsko stezo v Češči vasi pri Novem mestu, ter na novo obujeno mednarodno atletsko ligo.

Lani je bilo na velikih mednarodnih tekmovanjih v različnih starostnih kategorijah doseženih 16 finalnih uvrstitev in štiri kolajne. Srebrna na sredozemskih igrah v Španiji sta bila Kristijan Čeh v metu diska in Šutejeva v skoku s palico, brona pa je osvojila Maruša Mišmaš na 3000 m zapreke. Na evropskem zimskem pokalu v metih na Portugalskem je bila druga Domjanova v metu diska.

Preberite še: