Prvič v zgodovini: prvi Slovenec v cilju Nočne10ke bo tudi državni rekorder

Organizatorji Nočne 10ke na Bledu so ugotovili, da v Sloveniji nimamo uradnega rekorda v cestnem teku na 10 kilometrov, zato so se odločili, da vsem pogojem za dosego uradnega državnega rekorda zadostijo na lastni prireditvi. 13. izvedba Nočne 10ke bo v soboto, 29. junija, ob 22. uri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ste vedeli, da v Sloveniji nimamo uradnega rekorda v cestnem teku na 10 kilometrov? Organizatorji tekaške prireditve Nočna 10ka na Bledu, ki bo na sporedu 29. junija 2019, so se odločili, da izpolnijo vse pogoje za dosego (prvega uradnega) državnega rekorda, vključno z dopinško kontrolo za zmagovalca v ženski in moški konkurenci, ter poskrbijo za to, da vrstica na strani Atletske zveze Slovenije, rezervirana za omenjeni državni rekord, ne bo več samevala. Svojo udeležbo na tekmi so že potrdila nekatera znana tekaška imena.

Marko Roblek iz društva Vitezi dobrega teka, eden glavnih protagonistov Nočne 10ke na Bledu, je s svojo ekipo že več let razmišljal, kako bi "slovenski cvetober teka na dolge proge motivirali do te mere, da bi se bolj množično udeleževal tekem. Da ne bi kapljali po eden ali dva, ampak bi se jih ene tekme udeležilo čim več."

Ko je eden najbolj prepoznavnih rekreativnih tekačev v Sloveniji povsem po naključju izvedel, da v Sloveniji sploh nimamo državnega rekorda v cestnem teku na 10 kilometrov, se mu je porodila ideja, da bi rekord postavili na letošnji Nočni 10ki.

Cestnemu teku na 10 kilometrov želimo vrniti vsaj nekaj prestiža, pravi Marko Roblek, eden glavnih mož v organizacijskem ustroju blejske Nočne 10ke. Foto: Vid Ponikvar

Cestnemu teku na 10 kilometrov želijo vrniti prestiž "Očitno kategorija cestnega teka na 10 kilometrov nikomur ni bila dovolj pomembna, da bi jo vodil posebej," ugiba Roblek. "Zakaj ne bi Nočna 10ka postavila standarda, ki ga bodo, upam, na naslednjih tekaških prireditvah presegli? Disciplini 10 kilometrov na cesti bi želeli vrniti vsaj nekaj prestiža," je poudaril.

Edina vrstica na seznamu slovenskih državnih rekordov, ki sameva

In kako je sploh ugotovil, da v Sloveniji nimamo državnega rekorda v teku na 10 kilometrov na cesti? "Povsem po naključju," odgovarja. "Ko smo se z družbo pogovarjali o državnem rekordu na Hrvaškem, me je zanimalo, kakšen je ta rekord v Sloveniji. Bil sem presenečen, ko sem ugotovil, da je na spletni strani Atletske zveze Slovenije (AZS), kjer so zapisani državni rekordi, vrstica za 10 kilometrov prazna.

Seveda me je zanimalo, zakaj, zato sem poklical na zvezo in izvedel, da v Sloveniji državnega rekorda v teku na 10 kilometrov na cesti sploh nimamo. Zakaj? Očitno zato, ker še na nobeni tekmi niso bili izpolnjeni vsi potrebni pogoji," je povedal Roblek.

In kakšni so ti pogoji?



- Proga mora biti uradno izmerjena in opremljena s certifikatom AIMS (Association of International Marathons and Distance Races - Združenje mednarodnih maratonov in cestnih tekov, op. a.),

- na tekmi mora biti prisoten uradni in potrjeni merilec časa (v primeru Nočne 10ke je to Timing Ljubljana),

- zagotovljena mora biti sodniška služba AZS,

- zmagovalca (atleti morajo biti registrirani pri AZS) morata opraviti dopinško kontrolo.



Vsi ti pogoji bodo izpolnjeni na letošnji Nočni 10ki. Z izjemo dopinške kontrole so kriterije izpolnjevali tudi na prejšnjih izvedbah tekmovanja.

Vrstica na spletni strani Atletske zveze Slovenije, namenjena državnemu rekordu v cestnem teku na 10 kilometrov, sameva. Foto: zajem zaslona

Dopinška kontrola za zmagovalca, ki bosta tudi prva državna rekorderja v teku na 10 kilometrov

Na Nočni 10ki na Bledu so večino kriterijev izpolnjevali že v prejšnjih letih, letos bodo dodatno poskrbeli še za dopinško kontrolo obeh zmagovalcev. Roblek ocenjuje, da bo upoštevanje vseh kriterijev prireditev podražilo za približno 4.000 evrov, med njimi bo tisoč evrov rezerviranih za nagradni sklad. Zmagovalca v ženski in moški konkurenci bosta prejela po 500 evrov nagrade. Finančno bosta projekt podprla sponzorja GG Bled in SKB.

Zmagovalec in zmagovalka letošnje Nočne 10ke, ki bo 29. junija na Bledu, bosta postala prva slovenska (uradna) državna rekorderja v cestnem teku na 10 kilometrov. In to ne glede na to, kakšen čas bosta tam dosegla.



Roblek pričakuje rezultat pod 31 minutami, če bodo le vremenske razmere ustrezne.

Svoj nastop na 13. Nočni 10ki na Bledu, ki bo zmagovalca ustoličila tudi za državnega rekorderja cestnega teka na 10 kilometrov, sta že potrdila atleta Primož Kobe in Mitja Krevs. Oba sta na Bledu že zmagala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Obeta se pestra udeležba lovcev na rekord

Ideja se je zdela zanimiva tudi atletom, ki so jih organizatorji povabili k udeležbi. Do zdaj so svojo udeležbo na 13. Nočni 10ki potrdili olimpijec Primož Kobe, ki je tudi rekorder blejske proge (leta 2012 jo je pretekel v času 30 minut in 21 sekund), trenutno najboljši slovenski maratonec Rok Puhar, večkratni državni prvak Mitja Krevs, lanski zmagovalec Nočne 10ke, Janez Mulej, aktualni državni prvak v polmaratonu, in najboljša slovenska dolgoprogašica Neja Kršinar.

Kobe je tudi rekorder proge na Nočni 10ki. Leta 2012 je deset kilometrov okrog Blejskega jezera pretekel v času 30 minut in 21 sekund. Foto: Sportida

Makadamski odsek pod gradom bo asfaltno prevleko dobil pravočasno

Blejska proga je dokaj razgibana, a zadostuje uradnim kriterijem, je povedal Roblek. Eno od pravil narekuje, da mora biti trasa cestnega teka speljana po cesti oz. utrjeni podlagi. Trenutno je 500-metrski del pod Blejskim gradom zaradi del makadamski, a so na Bledu zagotovili, da ga bodo najpozneje do 28. junija, to je dan pred tekmo, asfaltirali.

Na 13. Nočno 10ko je prijavljenih skoraj tri tisoč tekačev, med njimi tudi minister za zdravje Aleš Šabeder.