Kdo je najboljši v slovenski atletski ligi?

Nejc Pleško in Joni Tomičić Prezelj vodita v skupnem vrstnem redu točkovanja mednarodne lige Atletske zveze Slovenije (MAL) po pokalnem tekmovanju, ki je bilo v soboto in nedeljo v Celju. Do konca sezone sta le še dve tekmi, 24. julija mednarodni miting v Novem mestu ter 27. in 28. julija državno prvenstvo v Celju.