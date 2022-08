Martina Ratej presenetila s petim mestom na EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martina Ratej je začela z 52,05 m in bila po prvi seriji deseta, kjer je ostala tudi po drugi, čeprav je izid popravila za skoraj dva metra (53,79 m). Nato pa je sledila tretja serija, v kateri je takoj po izmetu veselo dvignila roke.

Kopje je poletelo nato na 59,36 m in jo prestavilo kar na peto mesto po polovici tekmovanja. Po neveljavnih dosežkih v četrtem in petem metu je končala s 53,79 m, ko je že vedela, da je dosegla svojo drugo najboljšo uvrstitev na prvenstvih stare celine.

Štiridesetletna Ratejeva, najstarejša v 22-članski slovenski zasedbi, se je s sedmim mestom v kvalifikacijah po dopinški kazni vrnila na prvo veliko tekmovanje po SP v Dohi 2019, kjer je bila 10., leto prej je bila v Berlinu na EP četrta. Povsem nepričakovano, imela je tudi velike težave z zaletom, se je temu dosežku tokrat povsem približala.

Joni Tomičić Prezelj 21.

Osemindvajsetletna Joni Tomičić Prezelj je na 100 m ovire s 13,68 osvojila 21. mesto. Na EP je nastopila na osnovi svetovne lestvice. "Zato sem morala imeti tako dobra tekmovanja kot tam tudi dosežene dobre čase. Ko sta bili na vrsti najpomembnejši tekmi, DP in balkansko prvenstvo, sem čutila, da sem na najvišji točki forme. Pa sem si na treningu poškodovala trebušno mišice in sem na obeh tekmah dosegla slabe izide."

Nato je morala naslednjih mesecih loviti nove tekme, da se je vendarle prebila na EP. "Zato sem kar utrujena. A že 19 let je, odkar treniram atletiko, dolgo sem čakala, da se uvrstim na veliko člansko tekmo in ta nastop je bila neka nagrada za vložen trud. Sedaj potrebujem počitek, potem pa se bom pripravljala za zimsko sezono in upam na nastop na dvoranskem EP," je napovedala Joni Tomičić Prezelj.

