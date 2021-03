Žvižganje Šarca in čivkanje OECD Kosa

Opozicijske stranke ta teden niso odstavile šolske ministrice Simone Kustec in ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Pri obeh so zbrale 38 glasov svojih lastnih poslancev. Dva manj kot pred tem, ko so poskušali doseči odstavitev vseh ministrov s kandidaturo Karla Erjavca za predsednika vlade. Marjan Šarec (LMŠ) pa je že napovedal nov projekt: ustavno obtožbo premierja Janeza Janše (SDS), ker naj bi lani naročil premalo cepiv. Šarec še ni sprožil tega postopka in pojasnil, kako točno naj bi premier kršil ustavo. Najbrž še nekaj časa ne bo.

Nekdanji premier Lojze Peterle je ta pristop Šarca in opozicije KUL, ko so pred tem dolgo napovedovali, kako bodo oblast prevzeli z Jožetom P. Damijanom in pozneje Karlom Erjavcem, prave akcije pa ni bilo, opisal z besedami: "Tile kokodakajo že dolge mesece, jajca pa nikjer."

Le kokodakanje ali še kaj več?

Šarec ima nekaj razlogov za ravnanje, ki ga je Peterle opisal kot kokodakanje. Celo po raziskavah javnega mnenja, ki jih izvajajo njegovi raziskovalci, že nekaj časa ni več vodja največje opozicijske stranke. Volivci bolj podpirajo SD Tanje Fajon, prehiteva pa ga celo Levica Luke Meseca.

Z ustavno obtožbo nas prepričuje, da še ima pobudo. A ni brez tveganj. Da epidemijo iz opozicije že ves čas zlorabljajo za nabiranje poceni političnih točk, vsi vemo. In ta teren je zaradi tega precej spolzek.

Konec lanskega leta je premier Janša res prevzel odgovornost za področje zdravstva in s tem za nabavo cepiv. To se je zgodilo zaradi Šarca, ki je s Karlom Erjavcem in koalicijo KUL po dolgem kokodakanju, kot je opisal Peterle, poskušal prevzeti oblast in izsiliti predčasne volitve. Da bi dosegli ta cilj, je moral odstopiti minister za zdravje Tomaž Gantar.

Odstop Gantarja se je zgodil 18. decembra. Upravljanje področja takrat zanesljivo ni bilo preprosto. Strokovnjaki v času politične nestabilnosti težko opravljajo delo in prav lahko se konča, kot se je nekoč z uvozom respiratorjev Bellavista Ivana Galeta, katerih raba je bila prepovedana. Gale je na vso moč kritiziral druge, poskušal rušiti ministra Zdravka Počivalška in vlado, a edina prepoved je bila sad njegovega dela, za katerega mu je pa – bi lahko sklepali – zmanjkalo časa.

Šarec z glasnim napovedovanjem ustavne obtožbe tudi odvrača pozornost, ker se je za opozicijo slabo razpletla objava poročila računskega sodišča o maskah in respiratorjih. Ta revizija bi morala že pred glasovanjem o Karlu Erjavcu uničiti Počivalška in sprožiti padec vlade. Da bi dosegli ta cilj, je Gale lani nastopil v znameniti Tarči kot "žvižgač". A se ni zgodilo. Počivalšek se je izkazal za trdoživo tarčo.

Pomagalo ni niti, da je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel decembra svojemu prvemu namestniku Jorgu K. Petroviču preprečil podrobnejše preverjanje vsebine osnutka tega revizijskega poročila, čeprav dodatna preverjanja zanesljivo ne bi ogrozila življenj ljudi. Kot bi jih lani, če bi Počivalšek omahoval, ko je država po odstopu vlade Marjana Šarca ostala s praznimi skladišči zaščitnih sredstev, ki jih je zmanjkovalo celo za zdravnike in zdravstveno osebje. Šarčeva vlada ni zapustila niti ocen, kaj država ima, in tudi naročil, da bi v kratkem kaj dobili, ni bilo. In to v času, ko so vsi na svetu mrzlično kupovali.

To kaže objavljena revizija.

Težave so bile zaradi tega velike. Življenja ljudi so bila na kocki. Bilo je tudi nekaj preplaha. Razlage, ki smo jo slišali, da vlada pri nabavah ni bila učinkovita, pa so bile ta teden smešne. Vsi vemo, da je bila učinkovita. Skladišča mask in drugega so napolnili. Nihče ni umrl, ker ne bi bilo mask in respiratorjev. Kot v drugih državah pa so bile velike težave s kakovostjo opreme, ki so jo vsi preplačevali. Zastonj niso bili niti posredniki in tisti, ki so pomagali. Nikoli niso.

A drugod niso vmes menjali vlade in niso imeli prejšnje, ki bi na vso moč napadla naslednike z vpitjem o korupciji in protestniškimi prireditvami s pozivi k smrti – in to v času, ko novi ministri še vedeli niso, kje imajo pisarne.

Zaradi tega ravnanja so si zaslužili, da se je Janša na kritike o neučinkovitosti pri nabavi zaščitnih sredstev odzval tako: "Učinkovit je Marjan Šarec, ki je poslal maske na Kitajsko in pustil prazna skladišča. Pa Tomaž Vesel je tudi 'učinkovit', saj je nepridobitno pokasiral milijon evrov."

Ko iz OECD politkolesarsko udari Drago Kos

Velik uspeh opozicije zadnji teden pa je bilo vsaj poročilo o dogajanju v državi komisije za preganjanje podkupovanja OECD, ki jo vodi Drago Kos, v katero so vključene številne pomembne ugotovitve opozicijskih protestnikov ob petkih o Počivalškovih zlorabah, "žvižgaču" Ivanu Galetu in domnevnem "madžarskem" podrejanju medijev Janezu Janši.

Foto: Matej Leskovšek

Težava za opozicijo je le, da je bilo Kosovo poročilo objavljeno hkrati s poročilom računskega sodišča in da ocene stanja v državi te komisije kot pomembnega dogodka ni predstavila niti POPTV, ki jo vodi Kosova žena Tjaša Slokar. Njuna poročna priča pa je bil prvi voditelj koalicije KUL Jože P. Damijan. Da Kos čivka v pravo smer, je opazila predsednica SD Tanja Fajon.

To, da Kos vodi komisijo, ki na vso moč hvali novinarje in medije, ki bi naj bili skoraj najpomembnejši borci proti korupciji v naši državi, je precej zanimivo. V preteklosti je sodeloval v številnih bitkah, v katerih se je zlorabljalo kriminalistično službo, sodstvo in medije za politične obračune z desnimi politiki in strankami. In bil je med tistimi, ki so onemogočali delo novinarjev. Denimo, Tomaža Ranca v aferi Vič-Holmec. S hudo spornim nadzorom.

Danes pa Kos spretno posluje. Lani smo poročali, da je skladišča podjetja Derby na Letališki cesti v Ljubljani, ki so v lasti Izeta Rastoderja, 30. januarja dopoldne zaradi kokaina v njihovih pošiljkah obiskala policija. "Moje podjetje je, ne na našo pobudo, februarja letos sklenilo pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem Izeta Rastoderja. En mesec kasneje smo pogodbo enostransko razdrli," je Kos potrdil, da ob tem, ko mednarodno preganja podkupovanje, v državi uspešno sklepa posle. Koliko bi zaslužili, ni razkril.

Smo pa za zaslužke izvedeli po milijardni državni sanaciji bank vlade Alenke Bratušek, ko je njegovo podjetje za slabih 800 tisoč evrov pregledovalo enajst naložb državne NLB. Da bi bil za tem skoraj milijonom tudi kak za skupnost pomemben rezultat, se še ni pokazalo.

Kosova komisija v okviru OECD je v obsežno poročilo o stanju v državi vključila sliko o koruptivnem ministru za gospodarstvo Počivalšku, ki bi naj favoriziral predrago ponudbo podjetja GenePlanet za nakup ventilatorjev Siriusmed, in o dobrem žvižgaču, ki je te nečednost ministra razkril v Tarči, Galetu. Zaradi razkritja nečednosti – tako lahko sklepamo iz poročila Kosove skupine – je bil žvižgač odpuščen iz državnega podjetja.

Tako je to zapisano:

Težava tega povzetka je, da zamolči nekaj pomembnih dejstev. Kot jih pogosto novinarji pri nas. Še posebej tisti, ki jim pravijo, da so preiskovalni in blizu današnji opoziciji.

Ravnanje Zdravka Počivalška, ki je zahteval takojšnjo nabavo respiratorjev, ki jih je država nujno potrebovala in so bili po ocenah strokovnjakov tudi ustrezni, ni bila najbolj sporna stvar v času pandemije. Nekdo je sodeloval pri še veliko bolj čudaškem uvozu. Gale. In bil zaradi tega odpuščen. To so pri Kosu v OECD zamolčali.

S tedanjim direktorjem zavoda za blagovne rezerve Antonom Zakrajškom in Alojzijem Černetom so (ob pomoči Hisensa) uvozili ventilatorje Bellavista 1000 neposredno iz Kitajske. Rabo teh naprav, ki so evropskega izvora, je zaradi kršenja zakona pozneje prepovedala javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.

Rabe tistih ventilatorjev, katerih uvoz je spodbujal Počivalšek, niso nikoli prepovedali. Rabo Bellavist pa začasno so, ker pri uvozu niso spoštovali zakona. Za spoštovanje zakonov je bil odgovoren, kot povzema tudi Kosovo poročilo, Gale.

Uvozili so respiratorje brez vednosti proizvajalca, brez potrebnih dovoljenj in mimo strokovnih pravil, ki veljajo pri nas in v Evropski uniji. Manjkala je tudi dodatna oprema kot pri respiratorjih Siriusmed, ki jo je mogoče dokupiti. Povrhu pa so še mešetarili s pogodbami na načine, ki bi jim, če razmere ne bi bile res izredne, rekli ponarejanje poslovne dokumentacije in celo poslovna prevara.

Zaradi tega uvoza so Zakrajška, Černeta in Galeta doleteli postopki odpovedi delovnih razmerij.

Zakrajšek in Černe sta službo še pred koncem postopka odpovedala sama. Gale sam pa ni dal odpovedi in je edini dobil odpoved.

Ali je bilo to ravnanje zakonito, ne odločajo Drago Kos, vstajniki in opozicija. Tudi OECD ne.

Za to imamo v tej državi sodišča.

Žvižga pa z ustavno obtožbo zdaj kar Marjan Šarec sam. S čivkanjem pa mu pomaga OECD Drago Kos.