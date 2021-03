SDS na vrhu, SD tokrat pobegnila Levici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes objavljeni javnomnenjski anketi Mediane in Ninamedie kažeta na prepričljivo prednost SDS pred najbližjo zasledovalko SD. Pri Mediani so v primerjavi s februarsko anketo tokrat drugo mesto pripisali SD, tretje pa Levici pred LMŠ. Pri Ninamedii so LMŠ na tretjem mestu uvrstili pred Levico. Pri Mediani so tokrat podporo blizu parlamentarnega praga izmerili zunajparlamentarni SLS, pri Ninamedii pa je stranka DeSUS pristala pod dvema odstotkoma podpore, če upoštevamo le opredeljene volivce.

Če bi bile volitve to nedeljo, bi glede na tokratno javnomnenjsko anketo Mediane za Delo največ volivcev glasovalo za največjo vladno stranko SDS. Na drugem mestu je opozicijska SD, ki ji je glede na februarsko anketo z drugega mesta tokrat uspelo izriniti Levico. Za prvouvrščeno SDS bi glede na danes objavljeno anketo glasovalo 25,7 odstotka, za drugouvrščeno SD 16,3 odstotka, za tretjeuvrščeno Levico pa 14,1 odstotka vprašanih, če upoštevamo samo opredeljene volivce.

Mediana: Levica pred LMŠ, SLS in SAB izenačeni

Na četrtem mestu je LMŠ, ki s 13,8-odstotno podporo malenkost zaostaja za tretjeuvrščeno Levico, ki je v primerjavi s februarsko anketo izgubila nekaj podpore. Peta je koalicijska NSi, ki jo podpira 7,2 odstotka vprašanih, če upoštevamo le opredeljene volivce. Blizu štiriodstotnega parlamentarnega praga si nato z majhnimi razlikami sledijo DeSUS (3,6 odstotka), zunajparlamentarna SLS in SAB (obe po 3,5 odstotka) ter SNS (3,3 odstotka).

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah agencij Parsifal za Nova24TV, Mediana za POP TV in Delo ter Ninamedia za Večer in Dnevnik.

SLS pod vodstvom Marjana Podobnika se glede na anketo Mediane približuje štiriodstotnemu parlamentarnemu pragu. Foto: STA

Ninamedia: LMŠ prehitela Levico, DeSUS pod dvema odstotkoma

Danes objavljena javnomnenjska anketa Ninamedie za časnika Dnevnik in Večer na prvi dve mesti med političnimi strankami prav tako uvršča SDS in SD. Za SDS na prvem mestu bi glasovalo 29,8 odstotka, za SD na drugem mestu pa 20,3 odstotka vprašanih. Na tretjem mestu je LMŠ s 13,9-odstotno podporo, četrta pa je Levica, ki jo podpira 12,1 odstotka vprašanih, če upoštevamo zgolj opredeljene volivce.

Stranki DeSUS so v tokratni anketi Ninamedie izmerili komaj 1,7-odstotno podporo med zgolj opredeljenimi volivci. Na fotografiji nekdanji predsednik stranke upokojencev Karl Erjavec. Foto: STA

Medtem ko je SDS v tokratni anketi dosegla boljši rezultat, so SD, LMŠ, Levica in NSi svoje rezultate poslabšale. NSi na petem mestu podpira 6,6 odstotka vprašanih, sledi pa ji SAB s šestodstotno podporo, če upoštevamo zgolj opredeljene volivce. Pod parlamentarnim pragom so SLS s tremi odstotki podpore, SNS z 2,7-odstotno podporo in DeSUS s komaj 1,7-odstotno podporo.

Glede na Ninamedio najbolj priljubljena Novakova, glede na Mediano pa Poklukar



Ko gre za tokratno anketo Ninamedie, na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov že drugi mesec zapored vztraja evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak, ki je v februarski anketi s prvega mesta izrinila predsednika republike Boruta Pahorja. Na drugi strani je tokratna anketa Mediane na vrh lestvice najbolj priljubljenih politikov izstrelila ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Temu je kot novincu s prvega mesta lestvice po skoraj devetih letih uspelo izpodriniti Pahorja.

Ninamedia je tokratno javnomnenjsko anketo za Dnevnik in Večer na vzorcu 700 posameznikov opravila med 9. in 11. marcem. Mediana je svojo najnovejšo javnomnenjsko raziskavo za Delo opravila med 8. in 12. marcem na vzorcu 703 anketirancev.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance. Tokrat je bilo po javnomnenjski anketi Ninamedie neopredeljenih 30,3 odstotka vprašanih, pred enim mesecem pa 27,2 odstotka, kar pomeni, da se je delež neopredeljenih anketirancev povečal. Po javnomnenjski anketi Mediane je bilo tokrat neopredeljenih 20,8 odstotka vprašanih, pred enim mesecem pa 22,6 odstotka vprašanih, kar pomeni, da se je delež neopredeljenih volivcev zmanjšal.