Zmeda tik pod vrhom: Ninamedia za SD, Mediana za Levico

Čeprav sta bili danes objavljeni javnomnenjski raziskavi Ninamedie za časnika Dnevnik in Večer ter Mediane za časnik Delo izvedeni v enakem časovnem obdobju, se vrstni red strank tik pod vrhom pa tudi trendi posameznih strank v omenjenih anketah precej razlikujejo. Medtem ko so pri Ninamedii drugo mesto med strankami pripisali SD pred LMŠ in Levico, je pri Mediani vrstni red omenjenih strank obrnjen. Druga najmočnejša stranka v njihovi anketi je že drugi mesec zapored Levica, ki ji sledita SD in LMŠ. Pri obeh anketah je na prvem mestu SDS, vendar pa so ji pri Ninamedii pripisali negativen, pri Mediani pa pozitiven trend.

Javnomnenjska raziskava Ninamedie za Dnevnik in Večer je pokazala, da je prvouvrščena SDS pod vodstvom Janeza Janše v primerjavi z januarsko anketo izgubila nekaj podpore. Prejšnji mesec je SDS lahko računala na 29,1-odstotno podporo, če upoštevamo zgolj opredeljene volivce, ta mesec pa so ji izmerili 26,8 odstotka podpore. Kljub temu SDS ostaja v prepričljivem vodstvu pred drugimi strankami.

Ninamedia: Prvouvrščena SDS z manj podpore, SD pred LMŠ in Levico

Drugouvrščena SD pod vodstvom Tanje Fajon je v primerjavi s prejšnjim mesecem svoj rezultat izboljšala za dve odstotni točki. Z 20,4-odstotno podporo jo od LMŠ na tretjem mestu loči že skoraj pet odstotnih točk prednosti. LMŠ pod vodstvom Marjana Šarca je, če gledamo le opredeljene volivce, v primerjavi z januarsko anketo dosegla malenkost boljši rezultat, podpira jo 15,9 odstotka vprašanih. Četrtouvrščeni Levici je rahlo padla podpora, izmerili so ji 13,7-odstotno podporo.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah agencij Parsifal za Nova24TV, Mediana za POP TV in Delo ter Ninamedia za Večer in Dnevnik.

SD je glede na javnomnenjsko raziskavo Ninamedie spet prehitela LMŠ. Na fotografiji predsednica SD Tanja Fajon. Foto: STA

Na petem mestu je NSi s 6,5-odstotno podporo, v spodnjem delu lestvice pa sledita SAB in DeSUS s po 4,8-odstotno podporo. Druge stranke bi glede na tokratno raziskavo Ninamedie ostale pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom. Med temi je tudi SNS, ki so ji ta mesec izmerili 1,9-odstotno podporo, tokrat pa jo je s 3,3-odstotno podporo, če upoštevamo le opredeljene volivce, prehitela SLS pod vodstvom Marjana Podobnika. Anketo so pri Ninamedii na vzorcu 700 ljudi pripravili med 9. in 11. februarjem.

Mediana: SDS povečala prednost, Levica spet pred SD in LMŠ

Javnomnenjska anketa, ki so jo za Delo pripravili pri Mediani, je medtem pokazala, da je SDS v primerjavi s prejšnjim mesecem podpora narasla za skoraj štiri odstotne točke. V januarski anketi za Delo so SDS pri Mediani izmerili 22,9 odstotka, tokrat pa 26,8 odstotka podpore, če upoštevamo zgolj opredeljene volivce. Na drugem mestu že drugi mesec vztraja Levica, ki pa je, če gledamo samo opredeljene volivce, izgubila nekaj podpore. Prejšnji mesec jo je podpiralo 16,1 odstotka, tokrat pa 15,6 odstotka vprašanih.

Glede na zadnjo anketo Mediane se je podpora SDS še povečala. Foto: STA

Tretjeuvrščeni SD so tokrat izmerili 14,8 odstotka podpore, kar je malenkost več kot prejšnji mesec, LMŠ na četrtem mestu pa je z 11,1-odstotno podporo, če upoštevamo zgolj opredeljene volivce, svoj rezultat poslabšala za dober odstotek. Petouvrščeni NSi so v tokratni anketi izmerili 7,3-odstotno podporo, kar je malenkost manj kot prejšnji mesec.

Glede na tokratno anketo Mediane je Levica na drugem mestu spet prehitela SD in LMŠ. Foto: STA

V spodnjem delu lestvice sledijo SAB s 5,3 odstotka, SNS s 3,6 odstotka in DeSUS s 3,3 odstotka podpore, če upoštevamo le opredeljene volivce. Preostale stranke se ne bi prebile v državni zbor. Javnomnenjsko anketo so pri inštitutu Mediana na vzorcu 712 ljudi opravili med 9. in 11. februarjem.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Tokrat je bilo po javnomnenjski anketi Ninamedie neopredeljenih 27,2 odstotka vprašanih, pred enim mesecem pa 24,7 odstotka, kar pomeni, da se je delež neopredeljenih anketirancev povečal. Po javnomnenjski anketi Mediane je bilo tokrat neopredeljenih 22,6 odstotka vprašanih, pred enim mesecem pa 22,5 odstotka vprašanih, kar pomeni, da se je delež neopredeljenih volivcev povečal.