V nedeljo so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 1.625 testih potrdili 205 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 12,6 odstotka. Opravili so tudi 6.285 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi. Umrli so štirje covidni bolniki.