Golob, Čeferin in covidioti iz SD

Kar dva medijska KUL "mandatarja" sta zaznamovala ta teden, ko so iz SD sredi hude koronske krize pozivali k novi "vstaji", množičnemu druženju ljudi, da bi položaj še poslabšali. Glavna zvezda posebne skupne oddaje POPTV in Tarče TVS proti ukrepom vlade Janeza Janše za omejevanje epidemije je bil Aleksander Čeferin, ki nas je poučeval, da vlada ne bi smela ukrepati, kot to počnejo vlade. Le parlament bi lahko. Roberta Goloba pa so nam levi mediji kar naravnost razglašali za novega Zorana Jankovića, če ta nekdanji vladni funkcionar LDS, pozneje podpredsednik Pozitivne Slovenije in SAB, ne bo več dobival več kot 40 tisoč evrov mesečne plače na vrhu podjetja GEN-I. Za primerjavo: Nada Drobne Popovič na vrhu Petrola z več dobička je lani mesečno dobila 17.017 evrov bruto, neto 7.075. Tudi direktor Telekoma Tomaž Seljak je lani bruto zaslužil manj kot Golob neto. Seljak je bruto mesečno zaslužil 16.853 evrov, neto 7.265 evrov, Golob pa neto 17.836 evrov.

Večine medijev podatek o ekscesni plači političnega direktorja državnega podjetja, na katero smo opozorili na Siolu, ni zmotil. Še poročali niso o tem. Razlog ni bil le to, da je bil Golob v vodstvu strank Zorana Jankovića in Alenke Bratušek. Še pomembnejša dejstva so v ozadju. Državni energetiki z oglasi sofinancirajo številne pomembne medije. Pa še dobro so povezani. O šefih teh podjetij je redko prebrati kaj kritičnega. Zato pa je veliko spinov, kako pomembni so. Denar je vladar medijev. Z denarjem si pomen lahko preprosto kupijo. Z vašim denarjem.

Kako je Golob v plačni ligi Čeferina?

Ni še čisto jasno, s pomočjo kakšnih lukenj je Golob obšel omejitve pri višini določanja plač direktorjev pretežno državnih podjetij. Povrhu trguje z elektriko državnih podjetij. Lani je Golob po višini plače prehitel celo šefa računskega sodišča Tomaža Vesela, ko je ta za popoldansko delo na Fifi še dobival 200 tisoč evrov dodatka. Letno. Bruto. Golob je neto letno zaslužil 214.034 evrov. Prejšnja leta pa podobne vsote. Bruto podatka za Goloba, ki ga druga podjetja objavljajo, v letnem poročilu za Goloba ni opaziti. Skrili so ta podatek.

Za Petrol so bruto in neto številke takšne: Za Telekom so bruto in neto številke takšne:

Za GEN-I pa so piarovsko, da višje bruto vsote pri posameznikih niso vidne, vsote v letnem poročilu prikazali tako:

Robert Golob kot nekdanji vladni funkcionar in podpredsednik Jankoviće Pozitivne Slovenije in SAB Alenke Bratušek po plači nikakor ni običajen politično nastavljeni direktor podjetja v državni lasti. Foto: STA Veselovi revizorji so plače državnih direktorjev medtem celo preverjali in opozorili, da država slabo nadzoruje stvari. Ugotovitve nadzora si lahko preberete tukaj. Zdi se, da Goloba med pregledanimi ni bilo. Z ministrstva za gospodarstvo so nas obvestili, da ga zadnja leta niso šteli med "državne" direktorje. O tem, da ta nekdanji vladni politični funkcionar in podpredsednik Jankovićeve Pozitivne Slovenije in SAB Alenke Bratušek ni običajen direktor podjetja v državni lasti, za katere veljajo omejitve, so nas, ko smo preverjali, obvestili tako:

"Družba GEN-I, d. o. o., v preteklosti zaradi sprememb lastniške strukture družbe ni bila vedno zavezanka po ZPPOGD. Ministrstvo je v letošnjem letu na podlagi ponovne preučitve dostopnih informacij o pravnem in dejanskem položaju družbe GEN-I, d. o. o., ter na podlagi predloga Računskega sodišča k preveritvi statusa gospodarske družbe GEN-I, d. o. o., ugotovilo okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb ZPPOGD in s tem za zavezanko po tem zakonu. Ministrstvo je navedene ugotovitve nemudoma posredovalo družbi GEN-I, d. o. o., ter družbo pozvalo k posredovanju dokazil o skladnosti prejemkov z določbami ZPPOGD. Postopek preverjanja skladnosti prejemkov poslovodnih oseb družbe GEN-I, d. o. o., na ministrstvu še ni zaključen, zato v tem trenutku ni mogoče podati drugih informacij. V zvezi z načinom ugotavljanja skladnosti pa na ministrstvu pojasnjujemo, da je za sklenitev pogodbe s poslovodno osebo pristojen organ nadzora družbe."

Ob zapletih zadnji teden lahko opazujemo, kdo so bili organi nadzora, ki so določali in nadzorovali Golobovo plačo. Zdi se, da povezane osebe iz energetike. Ki drug drugemu določajo plače in funkcije. Pravi vladarji te države.

To, da so pravi šefi drugje, kaže tudi, kakšne so ob lanskih plačilih Golobu in Veselu plače šefov vlad in ministrov. Marjan Šarec, ki je tudi prišel iz Jankovićeve Pozitivne Slovenije, ni pa bil v SAB, je v začetku lanskega leta, ko je odstopil kot šef manjšinske vlade, dobil 5.670 evrov bruto plače. Kakšne so bile takrat plače, lahko preberete tukaj: JANŠA VSE MINISTRE RAZVRSTIL V RAZRED BERTONCLJA. Ob menjavi vlade lani so opozicija KUL in njihovi mediji takrat dvignili veliko prahu, ker je Janša ministre razvrstil v višje plačne razrede kot prej Šarec. Kar je po zakonu pravica premierja. Vsota, ki so jo s tem skupaj dobili ministri, v primerjavi s plačo Goloba ni bila vredna omembe. Pa tudi papirja, na katerem so tiskali tiste zgodbe, ne. O Golobovi plači pa večina ta teden niti poročala ni. Kaj šele da bi kaj preverila in problematizirala. Janša, odkar je lani prevzel vodenje vlade, dobiva nekoliko višjo plačo, kot jo je Šarec, ker ima več delovne dobe. Nekaj več kot šest tisoč evrov bruto mesečno. Golob, tako kaže, več kot 40 tisoč.

Tudi za Vesela je bilo slišati, da je med morebitnimi kandidati za šefa vlade prihodnje leto, a ta zanika, da bi se podajal na volitve poslancev, in trdi, da se osredotoča na vodenje računskega sodišča. In to je zdaj lažje, odkar mu zaradi propadle kandidature ni več treba popoldan dodatno delati še za nogometno zvezo v Švici. Ko smo lani javnost na Siolu prvi obvestili, kakšen dodatek Vesel prejema k plači šefa računskega sodišča, so nam očitali, da o tem ne bi smeli pisati, ker to dobiva že dolgo. Le vedel ni nihče. Ta teden so nam podobno očitali za pisanje o nenavadno visoki plači Goloba. Dobiva jo že dolgo.

Skupna akcija POPTV in TVS proti vladi

Golob s svojo plačo lani ni veliko zaostal celo za Aleksandrom Čeferinom, ki je imel v zadnji sezoni 2,2 milijona bruto plače, ta teden pa je bil glavna zvezda skupne oddaje POPTV in Tarče TVS proti ukrepom za omejevanje epidemije novega koronavirusa vlade Janeza Janše, kjer je razglasil, da vlada ne bi smela vladati z odloki, kot to počnejo druge vlade po Evropi in svetu. Ukrepe za epidemijo bi moral z zakoni določati parlament, nam je sporočal šef mednarodne nogometne zveze, ki je pravnik in zaradi tega ve, da celo najhitrejše procedure sprejemanja zakonov niso hitre in da bi njegova pot pomenila, da v tekmi s covidom naša enajsterica z igrišča umakne vratarja in celotno obrambno vrsto. Vrgli bi puško v koruzo, če uporabimo prispodobo. Javna TVS pa je to propagirala. Komercialni POPTV ne moremo očitati pristopa. Zasebni mediji so lahko tudi politično navijaški.

Uradno so na teh televizijah, ki sta v zadnjem letu med glavnimi akterji boja opozicije in množičnih protestov za oblast čez trupla, torej političnega spopadanja ob epidemiji novega koronavirusa, razglasili, da se borijo proti že prepolnim bolnišnicam. A na vso moč so potem kritizirali ukrepe vlade, s katerimi je ta poskušala omejevati širjenje epidemije, ki ogroža zdravstveni sistem, in ko je poskušala zmanjšati ekonomske in socialne posledice. Kot to počne večina vlad po Evropi. Aleksander Čeferin pa je z ostro kritiko vlade tudi branil odločitve svojega brata Roka Čeferina na ustavnem sodišču, kjer je večina sodnikov, ki so si jih izvolile stranke KUL, pravice do protestov postavila pred pravico do zdravja in življenja ljudi. S to razlago so vladi deloma res izbili zakonski temelj za ukrepanje, ki so ga vladam določili še v času levih vlad.

Najhujšo kritiko KUL "novinarstva" je izrekel kar Mojmir Mrak, ko je opozarjal, kako v državi več ni pogovora, ni komunikacije. Izbira gostov in način vodenja sta bila popoln prikaz tega. Foto: STA Predstavniki vlade na ostre obtožbe v skupni oddaji obeh televizij niso odgovorili. Za to so poskrbeli uredniki obeh televizij. Nikogar z vladne strani niso povabili. Za vsak primer. Vladno ekonomsko politiko je, da se preveč zadolžuje, kritiziral tudi ugleden ekonomski strokovnjak, ki nazorsko tudi spada na levo, Mojmir Mrak. Tudi to je bilo brez odgovora z vladne strani, da se druge države v Evropi, da bi prebrodili posledice epidemije, v tem času povprečno še bolj zadolžujejo. Odgovorov ni bilo, ker sta televiziji to onemogočili. Namerno. Najhujšo kritiko tega tipa "novinarstva" je izrekel kar Mrak sam, ko je opozarjal, kako v državi več ni pogovora, ni komunikacije. Izbira gostov in način vodenja sta bila popoln prikaz tega. In to v državi, kjer so po zadnjih volitvah z manjšinsko vlado Marjana Šarca zavladale na volitvah poražene stranke z javnim razglašanjem, da se z zmagovalko volitev SDS Janeza Janše ne bodo pogovarjale. Nedavno pa so javno razglasile še koalicijo po volitvah prihodnje leto, katere temelj bo, da se ne bi niti pogovarjali z nikomer, ki je v trenutni vladi in ki sodeluje s to vlado.

Televiziji sledita vzorcu KUL-a. Ko gre za javno RTV, ki jo vsi plačujemo, je to goljufanje. Po zakonu morajo predstavljati vse pomembne plati, po novinarskem kodeksu pa poskusiti pridobiti odzive na hude obtožbe. Storili so točno obratno. Kar so počeli, je bilo goljufanje ljudi, ki vsak mesec plačujemo za to pritlehno propagando, ki so nam jo ponudili kot novinarstvo.

To je bila politična predvolilna oddaja za KUL, ki so jo kamuflirali v pomoč pri soočanju s covidom, kjer so pa zamudili. Čas za boj z epidemijo je bil, ko je Milan Kučan konec septembra hodil na mitinge in je na desettisoče vstajnikov, ki so jih zadnje leto iz teh dveh medijev iz tedna v teden oglaševali in spodbujali, širilo covid in ostro javno nasprotovalo ukrepom za ustavljanje epidemije, maskam, pogoju PCT ... Ste opazili, da bi ti televiziji covidiote takrat ostro kritizirali? Ali poskušali ljudi spodbuditi k demonstraciji bolj razumnih stališč? Ne. Zlatane Čordiće so pač ves čas oglaševali. Kot velike in pomembne umetnike. Te ladje ni mogoče obrniti.

Še celo, ko je ta teden kandidatka SD za poslanko na zadnjih volitvah, sicer pa profesorica na Fakulteti za zdravstvo in sodelavka medicinske fakultete v Ljubljani Brigita Skela Savič, svoje sledilce na družbenem omrežju javno pozvala k množični udeležbi na najnovejšem protivladnem protestu, niso prvi povzdignili glasu. In ne opozarjali, da je enak poziv k dodatnemu širjenju okužb in še večjemu pritisku na bolnišnice širil tudi poslanec SD Marko Koprivc. Tanje Fajon tudi niso vprašali, ali bo svojo stranko preimenovala v združenje covidiotov in morda ponudila še mandatarja iz teh vrst, če bo na volitvah SD med strankami KUL najuspešnejša.

Pazite, podobne stvari so v SD počeli že lani, ko so javno pozivali proti nošenju mask, češ da to zahteva njihova SD ravnateljska zdravstvena stroka. S tem legendarnim pozivom:

Pozneje so se razglašali za borce proti covidu s prezračevanjem prostorov.

Ta teden se je krivulja rasti okužb že nekoliko ustavila tudi zaradi reakcije skupnosti, h kateri največji televiziji in opozicijske stranke niso veliko prispevali. Obratno. Boj za oblast jim je zameglil pamet. Žal pa se bo pritisk na bolnišnice kljub ustavitvi rasti okužb še nekaj časa stopnjeval. Dogaja se z zamikom. Kako se je opozicija prek bolnih in trupel borila za oblast in kako sta največji televiziji to odsevali, deloma pokaže tudi vladna analiza poročanja obeh največjih televizij, ki je bila objavljena ta teden:

Dobro pa je imeti tudi spomin. Aleksander Čeferin je v preteklosti policista Jako Zdešarja javno obtožil s stavkom: "Nekdo je kaznovan zaradi napisa na dežniku, da se ne strinja z vlado." Policist naj bi se zaradi političnih razlogov spravil na ubogo vstajniško aktivistko Teo Jarc. Zaradi napisa na dežniku. Jarčevo je policist oglobil zaradi kršenja prepovedi zbiranja po zakonu o nalezljivih boleznih. Namen globe je bil manj bolnih in umirajočih po bolnišnicah in ne preganjanje napisa na dežniku. Ki je tam pač bil.

Jarčeva pa je pomembna leva politična aktivistka, ki je močno problematizirala rahel dvig plač ministrom, ko je vlada Janeza Janše lani prevzela oblast, levi mediji pa so ji huronsko sledili. Pozneje pa je vpila na Janšo na Triglavu. Jarčeva je bila "oglobljena" na protestih, podobnih tistim, ki so bili pred mesecem, ko je tja hodil tudi Milan Kučan in se jih je ob ob sredah udeleževalo na desettisoče. Danes pa smo svetovno na vrhu po število odkritih okuženih, bolnišnice pa so polne.

Čeferin v tem položaju na največjih televizijah obtožuje vlado, ker je poskušala omejevati širjenje covida, njegov brat na ustavnem sodišču pa je prispeval, da so aktivistko Jarčevo in druge vstajnike zaščitili in ji na koncu ni bilo treba plačati nič, vlada pa njihovega druženja zdaj tudi ne more več omejevati.

Policija pa je prijela dva zdravnika, ki sta skrbela tudi za ponarejena PCT-potrdila, in to menda celo kupu policistov, ki zdaj lahko izgubijo službe, in znanemu športniku. Covidioti.

So posledice vsega tega. A o tem v skupni oddaji POPTV in TVS nismo slišali praktično nič. Škodilo bi Čeferinu in KUL-u. Cenzura. Tistih, ki bi lahko kaj rekli še z druge strani, niso vabili. Samo eno stran se sme slišati.

To ni spopad, da bi omejili širjenje epidemije, da bi bilo manj bolnih in mrtvih. In to niti niso normalni mediji, ki se trudijo za pošteno obveščanje ljudi. Za plače in oblast Golobov in KUL-a gre. Covidiote pa le zlorabljajo.