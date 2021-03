Plače: Nadomestili Pivčevi in Erjavcu, med šefi najvišje Fajonova in Janša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnjič je ta mesec polno nadomestilo, ker nikakor ni mogel do službe, od vlade dobil zdaj že bivši predsednik DeSUS Karl Erjavec. Kot bivši obrambni minister v vladi Marjana Šarca je dobil bruto 4.274 evrov. Ob njem je nadomestilo dobila tudi bivša predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. To je pokazal pregled podatkov o izplačanih plačah, ki so nam ga poslali z vlade. Kot ministrica za kmetijstvo je Pivčeva odstopila oktobra, ta mesec pa je dobila 4.458 evrov nadomestila. Ko gre za plače šefov strank, je menjava oblasti pred letom najbolj udarila po Marjanu Šarcu.